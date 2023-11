Amigo de Piqué vuelve a traicionarlo en público: le dio donde más le duele

Gerard Piqué parece seguir teniendo una mala temporada entre los estragos que sigue ocasionando la ruptura con Shakira por infidelidad y lo mal que lo ha dejado frente al mundo su relación con Clara Chía. Ahora, uno de sus amigos más cercanos ha vuelto a traicionarlo de la forma más inesperada.

Se trata de Ibai Llanos quien, aprovechando la fiebre del Spotify Wrapped, reveló su más grande secreto: es fan de Shakira, específicamente de la Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53, canción que compuso contra Piqué.

“A mí me ha pasado que a mi me ha sorprendido en mi Spotify Wrapped y me he dado cuenta que este Spotify primero, el el que tenemos puesto en el coche y segundo, es el que tenemos puesto aquí en casa y me ha salido un resumen muy curioso. En puesto número 4 Bizarrap no me lo esperaba, no he escuchado tanto a Bizarrap este año pero es que luego vais a entender. Atención a las top canciones”, dice para después revelar que ese puesto está ocupado por la canción del argentino y la colombiana.

Ibai El amigo de Piqué volvió a "burlarse" de él sobre la situación con Shakira (TikTok)

“Esto de verdad chicos no está editado, ¿lo he escuchado? Sí, evidentemente lo he escuchado pero ¿número 4? esto está mal, no lo sé. Me ha sorprendido de verdad”.

Pese a negar haber escuchado tantas veces la canción como para que aparezca en sus canciones principales del año, en la descripción del video que compartió en redes sociales se lee: “Soy fan de Shakira, así es”.

Ibai ha defendido las canciones de Shakira en varias ocasiones

Ésta no ha sido la primera vez que Ibai “traiciona” a su amigo pues a lo largo del año, con las canciones que Shakira ha lanzado contra este, ha aprovechado su canal de streaming en Twitch para reaccionar a ello. Sin embargo, lejos de apoyar al ex futbolista por ser amigos, el streamer ha sido claro con su inclinación por la colombiana.

Durante más de tres minutos, Ibai se muestra reaccionando a diferentes segmentos de la canción de forma efusiva y fue una parte específica la que lo dejó atónico.

Se trata del fragmento donde Shakira canta “Me dejaste de vecina a la suegra. Con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”. Los gestos del español dijeron más que mil palabras y cerró su reacción con un “Descanse en paz Gerard Piqué”.

Eso mismo lo hizo con la canción Acróstico, en la que Shakira canta al lado de sus hijos Sasha y Milan.“Esta canción es para que te la pongan por la noche, te abracen y que digan que todo está bien”, dijo, calificando la melodía como “una caricia al alma”. El streamer finalmente señaló que la participación de los niños fue espectacular. “La parte de Sasha es que es increíble”.