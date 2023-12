“Quedó como abuelita”, Kate del Castillo cambia de look, pero lleva las mechas que envejecen y la critican

Kate del Castillo La famosa no gustó con su nuevo look y recibió miles de críticas (@katedelcastillo/Instagram)

Kate del Castillo es una de las actrices mexicanas más famosas que está triunfando en el mundo entero y ha participado en novelas y películas como La reina del sur e Ingobernable.

A sus 51 años la famosa sigue más activa que nunca y triunfando en miles de proyectos, y recientemente renovó su look justo por su nuevo trabajo.

A través de sus redes, la actriz compartió un vide en el que mostraba el proceso para llegar a su nuevo look, y el resultado, pero no fue del agrado de sus fans.

El nuevo look con mechas que acentúan las canas de Kate del Castillo que generó rechazo

Kate del Castillo pasó de tener una melena castaña oscura, a una más clara, con unas mechas que acentúan las canas.

“Nueva trabajo, nuevo look #silverhair”, escribió la actriz en el video donde recibió muchas críticas y ataques.

Y es que la actriz optó por llevar unas mechas plateadas, que lo que hacen es acentuar más las canas y envejecen a quien las lleve, por lo que sus fans aseguran que estas mechas no se deberían llevar, y menos a los 50, pues suman años.

“Se ves más vieja”, “parece una abuelita”, “se sumó como 50 años rapidito”, “las peores mechas, no benefician a nadie y menos a ella”, “es que hasta se ve más masculina, no le favorece en nada”, “el peor look que le he visto, se ve más vieja”, “vieja y fea, este look no le favorece”, y “odié estas mechas, se ve viejísima”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Kate del Castillo La famosa ha sorprendido con su nuevo look para nuevo proyecto y la han criticado (@katedelcastillo /Instagram)

La actriz se ha caracterizado por llevar el cabello oscuro, e incluso rubio, pero nunca había mostrado este look. Sin embargo, el cabello o efecto canoso es una tendencia que están siguiendo muchas mujeres y famosas para aceptar y lucir las canas, y Kate estaría uniéndose a esta tendencia.