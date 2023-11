¿Piqué sufre complejo de Edipo?, Clara Chía se habría sometido a estas cirugías para parecerse a su suegra

Piqué y Clara Chía Martí se han mostrado juntos muchas veces, sin importar lo que digan de ellos ni las críticas, pero en los últimos días no han sido captados juntos.

Esto podría deberse a que según revela la periodista costarricense Adriana Toval, la joven de 23 años se ha sometido a diferentes retoques estéticos.

Según cuenta, desde que está con Piqué, Clara se ha sometido a varias cirugías estéticas para “mejorar” su apariencia, pero eso no sería lo peor.

Y es que aseguró que Piqué quiere que su novia, con quien le fue infiel a Shakira, se parezca a su madre, Montserrat Bernabéu.

Revelan las supuestas cirugías a las que se habría sometido Clara Chía para parecerse a la madre de Piqué

La periodista Adriana Toval aseguró que Clara Chía Martí ha estado ausente en los últimos meses porque se ha sometido a varias cirugías para “cambiar su rostro y cuerpo en tiempo récord”.

Serían cinco las operaciones que llevaría la novia de Piqué en menos de un año , según dijo la periodista.

“Tiene la rinoplastia, la reducción de pómulos, una para quitar la papada, un aumento de labios y también tiene un remodelamiento de abdomen. Según lo que me dicen las fuentes de Barcelona es que sin estas cirugías ella no sería ni la mitad. No hay una foto que identifica a Clara Chía porque en todas las fotos sale diferente, sale distinta”, detalló.

Pero lo más perturbador de todo es que aseguró que estas cirugías se las ha hecho no solo para “mejorar” su apariencia, sino para parecerse a la madre de Piqué.

“Me dicen que la madre de Gerard ordena, supervisa las operaciones de Clara Chía y que todo esto tiene un trasfondo. Me dicen que Gerard Piqué sufre el complejo de Edipo, una fase de enamoramiento hacia la madre”, dijo la periodista.

El complejo de Edipo se refiere a la existencia simultánea de sentimientos amorosos del hijo hacia su madre, por lo que asegura que el futbolista lo padece, y por eso quiere que Clara se parezca a ella.

Y es que, además, sería Montserrat quien decide o aconseja las operaciones estéticas de Clara, como la última que se hizo, de reducción de pómulos.

Esto explicaría por qué el futbolista jamás le puso un alto a su madre cuando maltrataba a Shakira, incluso en público y por qué Montserrat muchas veces le decía a la colombiana cómo vestir y qué hacerse en el cabello.

De hecho una vez Shakira aseguró que su suegra le pidió cortarse el cabello, y fue la única vez que la famosa lo llevó así, algo que no le gustó para nada y de lo que se arrepintió siempre.