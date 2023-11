¡A Shakira no le gusta esto! Cantante reveló cómo ‘llevarse bien’ con su ex tras haberle sido infiel

En 2022, Shakira enfrentó uno de sus momentos más difíciles cuando dio a conocer que se separaba de Gerard Piqué el verano de ese año, todo esto, a causa de una infidelidad por parte del exfutbolista catalán con una joven que trabajaba en Kosmos, la empresa del catalán.

Desde entonces, la barranquillera ha ido dejando algunos contundentes dardos al español a través de sus canciones que ella misma ha definido como una catarsis del duelo por su separación que ha vivido durante estos meses y que le han traído grandes frutos a nivel profesional, entre galardones y récords.

Sin perdonar a un solo miembro o involucrado con la familia Piqué, Shakira se ha dedicado a mandar fuertes indirectas y mensajes en contra de ellos, sin perdonar y mucho menos olvidar lo que le hicieron sufrir.

Shakira y Piqué Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

Pero la cantante originaria de Veracruz, Antonia Salazar Zamora, mejor conocida como ‘Toñita’ y también recordada por su participación en ‘La Academia’, habló sobre cómo perdonó a su exesposo tras serle infiel y el cambio que ha tenido actualmente su relación ¿Eso se puede?

Toñita reveló cómo logró llevarse bien con su exesposo tras haberle sido infiel

En octubre de 2022, Toñita vivió una fuerte depresión, luego de que su esposo, por 17 años, y padre de su hijo, le fuera infiel, terminando en divorcio, pero, luego de un año de haber experimentado por esta dolorosa situación, ambos fueron captados yéndose de fiesta juntos ¿Cómo superaron las rencillas?

La cantante reveló que por más raro que parezca y a pesar de todo lo que vivieron, ahora se llevan muy bien e incluso mejor que antes “Hemos llegado a salir. Él ha estado conquistando chavas y yo muchachos en la misma fiesta y no pasa nada”.

Toñita Instagram: @tonitamusic1 (Instagram: @tonitamusic1)

Pero para llegar a este estado de ‘paz’, Toñita aseguró que no fue nada fácil pues le tomó meses de terapia: “Gracias a eso pasé la hoja. Continúo con mi vida. Pero le guardo el amor que se merece, porque es un excelente padre. Si me puso los cuernos, pues tengo dos opciones: seguir llorando toda la vida y odiando a la gente o seguir haciendo lo que hago, ser feliz, disfrutar y llevarme bien con él. Esta es la opción que tomé”. Comentó a TVNotas.

También te podría interesar: “Yo no voy a cambiar”: Toñita se defiende de críticas por comentario a Carlos Rivera

¿Cómo logró perdonar la infidelidad de su exesposo?

Añadió que el trabajo fue lo que le ayudó a superar su duelo: “Eso me ayudó a sacarlo más rápido. Si ocupas tu mente vas a florecer más rápido y dejarás el pasado atrás. No quiero vivir amargada porque el otro me engañó. Para nada. Quítate de broncas psicológicas y sé feliz”.

La cantante aseguró que su relación cantó de tal forma que incluso hasta llegan a pedirse consejos de amor y hasta lo definió como su ‘mejor amigo’.

Toñita y su exesposo Instagram: @tonitamusic1 (Instagram: @tonitamusic1)

Perdonar no es sinónimo de regresar, pero puede ser una gran vía para comenzar tu proceso de sanación y liberación de emociones y cargas negativas, recuerda que lo mejor que puedes hacer tras vivir un duelo de este tipo es encontrar un punto donde la paz interior impere, a veces el otorgar el perdón puede ser el paso para deshacerte de cadenas, el siguiente paso lo decides tú.