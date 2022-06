“Yo no voy a cambiar”: Toñita se defiende de críticas por comentario a Carlos Rivera

Toñita volvió a causar polémica al responder a las críticas en su contra por haber llamado a Carlos Rivera ‘marida’. La mexicana dejó claro que las opiniones de otros no le afectan y aclaró a qué se refería con su comentario.

Toñita asegura que no llamó ‘gay’ a Carlos Rivera

Anteriormente, Toñita dijo que Carlos Rivera era ‘marida’ de Cynthia Rodríguez. Esto desató una serie de críticas debido a que muchos pensaron que se refería a la sexualidad del cantante y la acusaron de “sacar del closet” a su compañero.

Toñita respondió a las críticas ante medios de comunicación asegurando que no pretendía ofender a Carlos Rivera. Además recordó su rivalidad pasada con Cynthia Rodríguez.

“Cuando quiera ofender a alguien, cuando quiera molestar a alguien me voy a ir duro y a la cabeza. Ustedes lo vieron cuando discutí con mi ex compañera, me fui duro y a la cabeza. No me ando con rodeos”

Lejos de lo que muchos señalaron, Toñita dijo que su comentario no había sido homofóbico, pero el público lo había mal entendido por culpa de los medios de comunicación.

“Ellos me dicen: ‘es que estás insinuando’, no, no tú eres el que está pensando, la gente. Son los que están pensando cosas que yo no dije. Los títulos, vuelvo a repetir, yo no los pongo, los ponen los medios. Y si el medio puso: ‘Toñita asegura que tal es gay’ Yo no lo aseguré, lo puso el medio para vender, para jalar, para lo que quieras”

Además aclaró que si ella quisiera insultar a alguien, lo haría de manera directa y sin mandar indirectas.

“Cuando me escuchen a mí decir: ‘este bato es gay, me consta porque no sé que’, ahí si dices ‘¿qué te interesa?, ¿qué te molesta de su vida?’ Pues nada, pero soy chismosa”

Toñita declara que no cambiará a pesar de las críticas

Finalmente afirmó que no cambiará su manera de hablar y expresarse aunque a las personas no le guste

“Cuando yo digo eso, es porque yo tengo un lenguaje, la gente no sabe porque no me conoce, por eso siempre digo la frase: ‘cuando los perros y las perras ladran es porque desconocen a las personas’, y es verdad hay mucha gente que todavía se ofende porque piensan que les digo perros y es un dicho. Es un desastre”.

Y aseguró que ella nunca haría un comentario homofóbico, por que es una aliada de la comunidad LGBTTTIQ+. Incluso ha asistido a las marchas del día del orgullo.

“Yo la verdad le recomiendo a la gente que no se clave porque te dicen: ‘eres una envidiosa, eres una chismosa’, y dices: ‘¿Y tú qué haces aquí criticándome? ¿Qué no te estás diciendo igualito a ti misma? Entonces es una redundancia, estás dando un consejo, pero pareciera que te lo estás diciendo a ti mismo. Yo no voy a cambiar mis modismos y no voy a cambiar la manera en la que hablo porque tengo años con amistades gays”

En la pasada edición de la marcha incluso fue coronada como ‘Reina Gay’ y lo presumió en redes sociales.