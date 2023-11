“Vulgar y perturbadora”: Kendall Jenner y la campaña navideña de marca francesa de zapatos que a nadie gustó

Kendall Jenner es una de las modelos más famosas, que ha logrado una carrera exitosa a sus 28 años y ha protagonizado campañas para las más famosas marcas de moda, además de participar en desfiles de moda.

De hecho, la reciente campaña que protagoniza es la de Navidad de Jacquemus, la marca francesa de zapatos, pero no ha sido bien recibida por el público.

Te recomendamos: Así luce Kendall Jenner en su hermoso disfraz de Marylin Monroe para Halloween

Atacan a Kendall Jenner por campaña navideña de Jacquemus

Fue este martes 7 de noviembre cuando la famosa marca de moda Jacquemus lanzó su campaña Holiday, con Kendall Jenner como modelo.

La marca francesa, se caracteriza por tener diseños innovadores y atrevidos en bolsos, calzado, y accesorios, pero esta vez, no los perdonaron, ni a la famosa modelo por las fotos de la campaña.

Y es que catalogaron la campaña como “vulgar” y hasta innecesaria por fotos en las que la integrante del clan Kardashian Jenner aparece envuelta en luces navideñas, sin ropa, con gorro de Navidad y en ropa interior.

Incluso en una imagen aparece desnuda, y se ve su trasero, con algunas luces navideñas alrededor, lo que ha generado rechazo e indignación en redes.

“¿Jacquemus fue comprado por Playboy?”, “que campaña tan vulgar y perturbadora”, “fotos completamente innecesarias”, “no se si es una marca de moda o Playboy la verdad”, “Lo que es no tener buen gusto y educación, y todo lo que hacen para vender hasta posar con 🍑 el trasero de fuera”, “esta mujer es una vulgar y da asco, como todas sus hermanas, ni talento tiene”, y “Kendall no tiene ni expresión ni chiste, no se por qué es modelo de verdad”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Te recomendamos: La impactante razón de Kendall Jenner para no ser madre en medio de su romance con Bad Bunny

A pesar de los comentarios negativos, la marca sigue promocionando su campaña con Kendall, aunque según algunos usuarios, eliminó algunos de los comentarios en los que los criticaban.