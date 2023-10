La impactante razón de Kendall Jenner para no ser madre en medio de su romance con Bad Bunny

Kendall Jenner es la única integrante de las hermanas Kardashian-Jenner que se ha mantenido al margen de la maternidad, pese a la gran cantidad de hijos que tienen cada una de ellas. A sus 27 años, la modelo se ha dedicado a crecer profesionalmente y ha protagonizado algunos romances con famosos como lo es su actual relación con Bad Bunny.

Si bien Kendall y Benito se han convertido en una de las parejas del momento pese a sus intentos de pasar desapercibidos, lo cierto es que están muy lejos de formar una familia juntos, debido a la negación que mantiene ella sobre la maternidad.

Durante una conversación con suex cuñado, Scott Disick, ha expuesto sus razones para no ser madre debido al padecimiento que enfrenta y los problemas que incluso comienza a enfrentar con su perro Pyro, los cuales se le han hecho difíciles de lidiar.

Kendall Jenner y el motivo que la aleja de la maternidad

Aunque Kendall Jenner ya ha hablado en otras oportunidades de su negación de ser madre, finalmente ha expuesto el motivo que la aleja de ello y todo es debido a la ansiedad que padece incluso desde su infancia.

Kendall teme estarle transmitiendo su ansiedad a su perro, debido a su comportamiento.

Pyro sufre “ansiedad por separación realmente grave. Tengo ansiedad y creo que él tiene ansiedad. Tal vez yo soy el problema. ¿Quizás siente mi ansiedad? Yo podría ser el problema”, dijo.

Kendall Jenner se sincera sobre sus planes familiares y dice que su ansiedad la ha dejado con miedo de tener hijos. https://t.co/4TNBYezJAU — ELLE México (@ELLEMexico) October 27, 2023

Tras contar su situación reveló que es por ello que no ha decidido tener hijos, pues así como piensa que podría estarle transmitiendo su ansiedad a su mascota, teme que suceda lo mismo con sus primogénitos.

“Es una de las razones por las que tengo miedo de tener hijos”, expresó, mientras Scott le mencionaba que ese no era un motivo para no ser madre.

Sin embargo, ella ahondó más en el tema, pues siente que conforme pasan los años su situación se empeora lo que le causa terror.

“La verdad es que lo que más miedo me da es preguntarme: ‘¿Voy a ir a peor a lo largo de mi vida?’. Porque yo ahora mismo siento que [mi ansiedad] está peor que nunca. Cuanto más mayor me hago, ¿esto se va a ir poniendo cada vez peor?”, se preguntó.

Esta no es la primera vez que Kendall habla sobre su problema de salud mental, pues durante una entrevista con la revista Vogue en 2021 explicó que desde niña ha vivido episodios de ansiedad.

“Recuerdo que era muy joven, yo diría que unos 8, 9 ó 10 años, y que me faltaba el aire y me fui con mi madre y se lo conté… He tenido momentos en los que siento la necesidad de que me lleven de urgencia al hospital porque creo que mi corazón está fallando, no puedo respirar y preciso de ayuda”, confesó.