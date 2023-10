Esta película en Netflix está elevando la temperatura esta semana por su contenido erótico

Un nuevo drama apasionante ha llegado a Netflix y está elevando la temperatura esta semana entre los espectadores.

La plataforma definitivamente no teme subir de nivel cuando se trata de incluir contenido que atrape a todos y si bien en su catálogo puedes encontrar un sin fin de películas y series románticas sobre amores bonitos y finales felices, también existen títulos con contenidos más eróticos que no son precisamente aptos para toda la familia.

Así que has disfrutado producciones como Sex/Life, 365 Days y por supuesto 50 Shades of Grey en Netflix, seguro no querrás perderte Burning Betrayal (titulo original O Lado Bom De Ser Traída o El lado dulce de la traición en español), una nueva película en portugués que narra la historia de una mujer que abraza su libertad sexual.

El lado dulce de la traición Una película erótica que está dando de qué hablar esta semana (Netflix)

¿De qué trata El lado dulce de la traición?

El lado dulce de la traición narra la historia de Bárbara ‘Babi’, una contadora que “descubre una traición de su prometido, en vísperas de su boda, y decide emprender una nueva aventura en la vida”.

La cinta está basada en un libro llamado O Lado Bom de Ser Traída, de Sue Hecker una novela erótica brasileña y el título literal significa “El lado bueno de ser traicionado”.

El lado dulce de la traición Una película erótica que está dando de qué hablar esta semana (Netflix)

Este es uno de los libros eróticos más populares de Brasil. Sigue a una mujer que descubre que su prometido la ha engañado la noche antes de su boda. Como resultado, decide embarcarse en una nueva aventura en la que conocerá a un nuevo hombre. Sin embargo, su nueva relación también viene con nuevas e inesperadas complicaciones.

La película de Netflix fue dirigida por Diego Freitas (Mis Muertos) y cuenta con la actuación estelar de Giovanna Lancellotti como Bárbara “Babi” Nucci, además de Bruno Montaleone, Leandro Lima, Camilla de Lucas y Micael.

Una tórrida aventura

El lado dulce de la traición Una película erótica que está dando de qué hablar esta semana (Netflix)

Babi es una atractiva joven que pocos días antes de su boda sueña con andar en motocicleta por las calles nocturnas de Sao Paulo, seguido de un apasionado ‘paseo’ sobre un misterioso desconocido que definitivamente no es su prometido.

La joven hace caso omiso del sueño pero durante su despedida de soltera, recibe un regalo de un remitente desconocido que contiene fotografías de su prometido, Caio, engañándola.

El lado dulce de la traición Una película erótica que está dando de qué hablar esta semana (Netflix)

Resulta que Caio ha tenido una amante durante los últimos dos años y Babi tiene el corazón roto hasta que decide que la venganza es el mejor curso de acción. Mientras asiste a una audiencia judicial sobre las prácticas comerciales sospechosas de Caio, llama la atención de un “juez atractivo” llamado Marco, que le recuerda al extraño de su sueño.

“Y definitivamente no hay nada inocente en la atracción entre Babi y Marco cuando ella se lo encuentra nuevamente en su oficina, y nuevamente, cuando Babi se une al club de motociclistas de Marco, aceleran por pintorescas carreteras costeras y pasan una noche juntos que rivaliza con la de ella. sueño”

La premisa de El lado dulce de la traición es entretener y (sobre todo) excitar a los espectadores. Advertencia que verás bastantes escenas explícitas en la playa, en una oficina o encima de la mesa del comedor pero si ya has visto otras producciones de la plataforma como Sex/Life, 365 Days y por supuesto 50 Shades of Grey, no habrá nada que te asuste de más.