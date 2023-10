¿Anuel AA murió? Esta sería la verdad detrás de los videos de su ‘fallecimiento’ en TikTok

Anuel AA se volvió tendencia, luego de que un video circulara en redes sociales en el que se aseguraba que el cantante de ‘China’ había muerto, despertando las alarmas entre los fans.

Esto sucede unos días después de que el puertorriqueño, compartiera una publicación a través de su cuenta de Instagram en la que anunciaba que tuvo que ser operado de emergencia supuestamente debido a una apendicitis que ni él ni su equipo han desmentido:

Anuel AA Instagram: @anuel (Instagram: @anuel)

“Me operaron anoche (sábado 7 de octubre) de emergencia. Solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. Iba a salir en 2 semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)”.

El cantante terminó pidiendo perdón a sus fanáticos, con quienes tenía algunas presentaciones pactadas, a las que no le fue posible acudir debido a su estado de salud.

¿Anuel murió?

Su ausencia en redes sociales fue un factor determinante para que los usuarios pensaran que Anuel había fallecido, esto se combinó con la teoría viral iniciada por un usuario en TikTok llamado ‘La Polémica Continúa’, que aseguraba que el cantante había perdido la vida e incluso mostraba imágenes de un cortejo fúnebre, al que se sumaba una supuesta ‘despedida’ de Karol G.

El video aseguraba que Anuel había fallecido a causa de complicaciones en los riñones y añadieron la fotografía que él mismo compartió cuando fue intervenido de emergencia el pasado 8 de octubre.

Es importante recalcar que esta cuenta de TikTok es conocida por ‘armar’ videos que hacen parecer que distintos famosos han fallecido, pero no es así, además, no hay información veraz que asegura que el ex de Karol G y Yailin ha muerto, por lo que se mantiene en una simple especulación.

¿Cuál es el estado actual de salud de Anuel?

Tras una serie de especulaciones, el equipo de Anuel lanzó un comunicado en el que se leía “Por este medio se les hace un llamado a todos los medios de comunicación a que paren de difundir noticias falsas sobre la salud de Anuel o poniendo en duda su situación actual… El Instagram del artista estará siendo manejado temporalmente por su oficina hasta que él se recupere por completo”.

Hasta el momento no se ha dado más información acerca de su estado de salud, pero se espera que en las próximas horas el cantante acabe con las especulaciones sobre su supuesta muerte, además de aclarar cuál es su estado de salud tras su reciente intervención.