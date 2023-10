Anuel AA prende las alarmas tras fotografía en hospital: “Gracias a Dios estoy vivo”

Anuel es considerado como uno de los artistas más populares de América Latina, conocido por sus canciones y colaboraciones de éxito e incluso muchas polémicas en las redes sociales, ahora asustó a sus seguidores al compartir una fotografía en una cama de hospital.

En la imagen, lo vemos postrado en una cama compartiendo el siguiente mensaje:

”Me operaron anoche de emergencia. Sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. #Rompecorazones Iba a salir en 2 semanas pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les daré la fecha pronto para que sepan qué va a pasar conmigo)”, informó el artista.

“Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, gracias” — Anuel

Para continuar,” perdón por quedarles mal a mis fanáticos con con el cambio de fecha del EP atrasándolo más, se que llevan esperándome y yo me jodí con cojones pa recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de hp, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera y todo el transcurso entrando y saliendo de la federal hasta ahora pues toca esperar… los amo”.

Aunque su carrera haya tenido algunas dificultades, Anuel AA supo darle la vuelta y consolidarse como uno de los grandes del reguetón y trap latino, por lo que lo llaman “El Dios del Trap”.

China, su canción con Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin, debutó como número 2 en la lista Hot Latin Songs, de Billboard. Otro éxito fue su disco colaborativo con Ozuna, intitulado Los Dioses, de 2021.

En ese mismo año, Anuel AA y Bizarrap lanzaron la Bzrp Music Sessions, Vol. 46, que ocupó el séptimo puesto en el Billboard Argentina Hot 100.

