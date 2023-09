¡Junto a Tekashi! Yailin presentó a Cattleya con emotivo himno a las madres solteras ¿Y Anuel?

En julio, Anuel y Yailin protagonizaron los titulares luego de que el cantante publicara fotografías de su bebé Cattleya, quien nació el 13 de marzo de 2023. Esto provocó el enojo no solo de su madre, también de su actual pareja, Tekashi 6ix9ine.

Tras esta acción, Tekashi compartió un fuerte comentario en el que lo catalogaba como ‘rata’, haciéndole un llamado a hacerse cargo de su bebé y exhibiendo que el cantante de ‘China’ se había desentendido de su pequeña. Luego de ello, la fotografía fue bajada de internet.

Meses después de que se diera esa controversia, Yailin, decidió presentar a su bebé, pero a su forma, bajo sus propias condiciones y con un emotivo video musical que está por convertirse en un himno a las madres solteras, pues, entre los comentarios, se ve como ya han empezado a aplaudir a la cantante por su canción titulada ‘MÍA’.

Yailin 'La Más Viral' y su hija Cattleya Youtube: Yailin La Mas Viral - MIA (VIDEO OFICIAL) (Youtube: Yailin La Mas Viral - MIA (VIDEO OFICIAL))

Con poco más de medio millón de visitas con apenas un par de horas de haberse lanzado, Yailin sorprendió a sus seguidores con este nuevo tema musical, acompañada de su nuevo novio, Tekashi 6ix9ine.

Yailin muestra el rostro de Cattleya por primera vez

Yailin adelantaba en sus redes sociales que compartiría una sorpresa este domingo en punto de las tres de la tarde y no mintió ¡Conmovió a todos con fotos inéditas de Cattleya!

A modo de documental, la exesposa de Anuel, subió un videoclip para su nuevo tema ‘MÍA’, en que compartió algunos clips previos al nacimiento de Cattleya donde se veía vistiendo una bata de hospital y momentos que compartieron en su llegada.

En el video también se les ve a ambas disfrutar en medio de una decoración de ositos cariñositos, entre colores pastel, enormes arreglos de globos, botargas y una sala de juegos en color de neón, que se puede presumir, fue parte de la creatividad de Tekashi, pues en él se le ve al cantante de ‘GOOBA’ disponiendo de los espacios.

Tekashi y Cattleya Youtube: Yailin La Mas Viral - MIA (VIDEO OFICIAL) (Youtube: Yailin La Mas Viral - MIA (VIDEO OFICIAL))

Lo que causó debate fue esto mismo, pues hubo opiniones divididas sobre la aparición del cantante en el videoclip de ‘MÍA’ y es que, quien parece haber adoptado el papel de padre fue Tekashi y no Anuel, pues se le puede observar cargando a Cattleya y durmiendo con ella.

Letra de ‘MÍA’ de Yailin la más Viral

La respuesta del público hacia la canción de Yailin ha sido verdaderamente positiva y muchas mujeres se sintieron identificadas con la cantante, pues para ellas, se trata de un himno a las madres solteras. “Como madre soltera que soy siento es canción en el alma” menciona una de las usuarias en Youtube.

En la letra olvida por completo a Anuel y Yailin solo habla del amor que siente por su bebé ‘Cattleya’, olvidándose de todos los hombres y teniendo como su principal motor a su hija, su verdadero motor, al son de una bachata:

Que tú me llevas al cielo Tú me enredas en tu magia de amor. Y para hacerte sincera Contigo siempre he sentido lo mejor

Te siento solo mía

No hay nadie más

Que yo amé como a ti

Bonita por fuera

Bonita por dentro

Eres hermosa

Eres igual a mí

No hay nadie más

Que yo ame como a ti

Yo te regalo el cielo

Yo quiero que seas feliz

Nо ѕаbеs сuántо tе quіеrо

Nо ехіѕtе ра' mі dіnеrо

Nо ехіѕtе nаdа соmо еѕtаr соntіgо

Соntіgо llеgо еl аmоr

Раrа rоbаrmе еl соrаzón

Соntіgо Dіоѕ mе еnѕеñó еl саmіno