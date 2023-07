¿Mil veces mejor que Anuel? Tekashi se lanza contra Anuel por Yailin: las veces que la defendió

Tekashi 6ix9ine arremetió contra Anuel la tarde del 5 de julio, luego de que el rapero publicara una foto de su hija Cattleya quien nació el 13 de marzo, acusándolo de no hacerse cargo de la pequeña a quien tuvo junto Yailin la Más Viral, además criticó que pasara por alto la autoridad de su madre y mostrara el rostro de la bebé sin permiso.

Esta discusión se viralizó rápidamente, pues, Tekashi 6ix9ine no se guardó nada y sin pelos en la lengua, llamó ‘rata’ a Anuel, comentando “Eres una rata. No es mi lugar, que Dios me perdone por este comentario, pero te pasaste subiendo esa foto sabiendo que Yailin no estaba lista”. Escribió en un comentario ante la publicación del cantante de ‘China’.