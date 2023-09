¡Hasta llamó al 911! Yailin habría denunciado agresiones de Tekashi ¿Cuál es la verdad?

La nueva relación de Yailin ‘La más Viral’ y Tekashi 6ix9ine se ha visto manchada luego de que medios comenzaran a difundir un fuerte rumor donde, supuestamente, la cantante habría sido agredida por el rapero al punto de llamar al número de emergencias 911.

Esto sucedió meses después de que Yailin denunciara a Anuel por abusos físicos, mostrando una serie de fotografías y mensajes que comprobaban que había sido víctima de violencia por parte de su entonces pareja cuando estaba embarazada de su hija ‘Cattleya’, además reveló que el cantante de ‘China’ la había dejado sin un solo peso luego de su separación.

Yailin 'La Más Viral' y Tekashi

Tras darse a conocer esto, la cantante se habría dado una segunda oportunidad con Tekashi 6ix9ine, de quien, en anteriores ocasiones, le habían advertido por su oscuro historial criminal que incluye cárcel por pertenecer a pandillas, tráfico de drogas, robo, portación de armas de fuego e incluso agresiones físicas.

A pesar de ello, el cantante de ‘GOOBA’ se había mostrado como el caballero que Yailin necesitaba después de sus tormentos con Anuel; incluso la defendió y a su hija, acusándolo de no responsabilizarse de su hija Cattleya y dándole los lujos que alguna vez le quitó el cantante de ‘Ella Quiere Beber’.

¿Yailin ‘La más Viral’ fue agredida por Tekashi ‘6ix9ine’?

Jorgina Lulú Guillermo Díaz, mejor conocida como ‘Yailin La Más Viral’ vuelve a encontrarse en medio de la polémica, esta vez, por su relación con el rapero Daniel Hernández ‘6ix9ine’ a quien supuestamente habría querido denunciar al 911 tras haber sido agredida físicamente por él.

Fue Arismendy Manon, también conocido como ‘DJ Topo’ quien contó que pudo hablar con un empleado del 911 vía WhatsApp y habría sido él quien le reveló que Yailin habría hecho esta llamada desesperadamente:

“Lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían botar de la institución. Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un estrellón y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso”.

Esto se mantiene como una simple especulación, pues el supuesto empleado, no tiene fotos ni audios que comprueben lo antes dicho, debido a que los empleados no tienen permitido ingresar con celulares durante las horas de trabajo en el 911.

“No tengo prueba física, ni audios porque no es posible entrar celular en el lugar de trabajo. Solo tengo esa información. Espero que por favor no revele ninguna fuente”.

La verdad detrás de la llamada al 911 de Yailin

‘DJ Topo’ compartió ese mismo día, el 31 de agosto, una conversación donde el equipo del rapero desmentía el rumor donde supuestamente habría agredido de forma física a Yailin:

“Buen día, respecto a lo de Yailin es mentira lo que dijo esa persona. Yailin y Tekashi tienen días trabajando, filmando videos y haciendo actividades para la niña de Yailin, NO ESTÁN en ningún hotel”.

Desmienten que Yailin haya llamado al 911 para denunciar maltratos de Takeshi pic.twitter.com/DUYKzo8gWB — Lo + viral (@VideosVirales69) September 4, 2023

Hasta el momento, y luego de que el supuesto miembro del equipo de Tekashi ‘desmintiera’ lo sucedido, ninguno de los cantantes se ha pronunciado al respecto, eso sí, como prueba subió un video en el que se ve al rapero con otros hombres en una lujosa finca.