¿No es el ‘hombre perfecto’? Tekashi y su pasado oscuro antes de la polémica con Anuel

Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi 6ix9ine es un afamado rapero que es popular en redes sociales por regalar dinero. Actualmente, está sumido en una nueva controversia tras llamar ‘rata’ a Anuel por publicar una foto de su hija Cattleya sin permiso de Yailin La Más Viral.

Además, el rapero, de 27 años, acusó a Anuel de no hacerse cargo de Cattleya y de solo tener una fotografía de la bebé que es la del hospital cuando presenció el parto de la pequeña, pero de ahí en fuera, no hubo nada más.

Tweet Twiter: @legendanuel

Esta acusación le salió contraproducente, pues Sara Molina salió a desmentir a Tekashi 6ix9ine, y lo señaló de no hacerse cargo de su hija Saraiyah Hernández, quien nació el 29 de octubre de 2015 y está a unos cuantos meses de cumplir ocho años.

La ex del rapero no solo arremetió contra él en el posteo de Anuel, también en pleno día del padre, cuando agradeció a los hombres que sí son verdaderos padres, haciendo alusión al rapero y su falta de responsabilidad.

“En realidad es vergonzoso que esté hablando de ángel cuando él mismo no apoya a mi hija con él, también es un holgazán. Tiene 4 hijos que no cuida, solo reconoce a mi hija, pero no hace una mi*** para mantenerla o verla”. Comentó Sara Molina.

El pasado ‘oscuro’ de Tekashi 6ix9ine

Aunque ha intentado reivindicar su vida y ha saltado en defensa de Yailin la más Viral por su maternidad, la ex de Tekashi se encargó de sacar a la luz parte de sus errores, y es que, como ella describe, no ha sido el hombre más responsable con su hija de siete años, luego de arremeter contra Anuel.

Su relación con Sara Molina duró de 2011 a 2017, cuando se separaron debido a una relación en la que se les acusa a ambos de infidelidades, además señalaron a la estrella de Instagram de tener una relación con el agente de Tekashi, misma que la joven de 27 años negó, por otro lado, ella alega que el rapero la agredió en diferentes ocasiones y no se hizo cargo de su hija por estar al pendiente de sus otras relaciones.

Youtube: BEBE - 6ix9ine Ft. Anuel AA (Prod. By Ronny J) (Video Musical Oficial)

Las ‘apariencias engañan’ y pese a que, Tekashi 6ix9ine ya no es el mismo que era antes, usuarios no han evitado recordar una de las etapas más oscuras del rapero, quien pese a su gran futuro en la música, fue acusado de una serie de delitos que lo llevaron a estar en repetidas ocasiones en la cárcel.

Antes de toda la polémica entre Anuel y Tekashi, ambos colaboraron en la canción que se volvió todo un hit de 2018, llamada ‘BEBE’ en 2018, el tema puede encontrarse como parte de su álbum ‘Dummy Boy’. Todo esto antes de convertirse en ‘rivales’.

¿Por qué Tekashi estuvo en la cárcel?

El rapero nacido en Bushwick, Nueva York, de raíces mexicanas y puertorriqueñas, empañó su pasó por la música luego de ser acusado en dos ocasiones de fuertes delitos, el primero de ellos abusar sexualmente de una menor de 13 años cuando él tenía 18 años en 2015; por este crimen no fue encarcelado, pero sí fue sentenciado a cuatro años de libertad condicional, durante ese tiempo se esperaba que no se metiera en ningún otro lío, pero en 2018, el rapero volvió a caer en las garras de la ley.

Pese a sus éxitos musicales, Tekashi 6ix9ine se unió a una de las pandillas más peligrosas de Nueva York, llamada Nine Trey Gangster Bloods. Esto no lo salvó de encontrarse nuevamente con las autoridades y fue acusado de uso de armas y conspiración para una serie de delitos, entre los que se incluían asuntos de tráfico de drogas, robos a mano armada, violencia, amenazas y crímenes con armas de fuego.

Instagram: @6ix9ine

Gracias a estos delitos, el rapero fue condenado a 2 años de prisión y salió solo por ayudar a las autoridades a la captura de otros miembros de la banda y por su estado de salud durante la pandemia por coronavirus, debido a su asma.

¿Cómo fue el pasado de Tekashi 6ix9ine?

El rapero vivió uno de los momentos más difíciles desde su infancia, pues, no conoció a su padre biológico hasta que tuvo 9 años, siendo educado por el esposo de su madre, quien más tarde fue asesinado en 2009. El cantante fue expulsado de la escuela en 8º grado y no volvió, dedicándose a repartir comida y vender droga para ayudar a su madre y hermano.