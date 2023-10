‘Candy Cruz’ llega a HBO Max: es una dulce comedia que te empujará a luchar por lo que te apasiona

HBO Max se encuentra de manteles largos con la llegada de Candy Cruz, una nueva serie que promete conquistar a todos a través de una dulce historia que nos recuerda que no hay imposibles cuando soñamos en grande y nos movemos con amor y pasión por la vida.

La trama gira en torno a Candy, una joven tímida apasionada de la cocina que por azares del destino y la presión de su familia, termina en uno de los programas de cocina más importantes de la televisión donde deberá demostrar que es la mejor.

Sin embargo, lo que para ella es tan fácil como preparar una tarta de higos, se convierte en una pesadilla cuando se enfrenta a Bárbara, la malvada productora del programa que está dispuesta a ponerle todas las trabas posibles con tal de ganar rating. Eso sí, Candy no está sola ya que tiene el apoyo de su novio y el carismático conductor, Emiliano.

La serie cuenta con un elenco de primera, liderado por Cassandra Sánchez Navarro, Eugenio Siller, Fabrizio Santini, Emilio Guerrero y Dalilah Polanco, además de la participación antagónica de Érika Buenfil.

En entrevista con Nueva Mujer, Cassandra Sánchez Navarro reveló que estaba muy emocionada por hacer realidad esta serie ya que desde que leyó la historia, se enamoró del personaje.

“A mí el personaje me llegó hace años y fue algo que estaba esperando con muchas ansias poder hacer. A veces trato de no emocionarme porque luego no sabes si estos proyectos se van a poder hacer”, sentenció. “Así que estaba yo esperando a ver qué iba a pasar y cuando finalmente se realizó fue un sueño en todos los sentidos. Es una historia que me llevo en el corazón, que puedes ver con toda tu familia. Me enorgullece mucho ser Candy Cruz”.