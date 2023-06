‘Amor y muerte’: secretos del vestuario de Elizabeth Olsen revelados por la misma diseñadora

Tras el éxito obtenido en la serie WandaVision para Disney+ en 2021, Elizabeth Olsen regresó a la pantalla de streaming como protagonista de Love and Death (Amor y Muerte) de HBO Max, provocando las emociones más intensas en la audiencia.

La serie se basa en una historia real plasmada en la novela de 1984 de Jim Atkinson y Joe Bob Briggs Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs y sigue a Candy Montgomery (Olsen), un ama de casa que a primera vista parecería la esposa perfecta, buena madre, muy devota a Dios y amada por su pequeña comunidad metodista en el condado de Collin, Texas.

Candy está casada con Pat Montgomery (Patrick Fugit) desde hace años pero cuando comienzan a tener problemas maritales derivados de la monotonía, se dispone a tener una aventura con Allan Gore (Jesse Plemons), un viejo amigo que también está en su grupo de amigos de la iglesia y está casado con Betty Gore (Lily Rabe), otra de las mujeres más respetadas de la comunidad.

Amor y muerte Un intenso drama psicológico protagonizado por Elizabeth Olsen (HBO Max)

La aventura escala rápidamente y las citas se vuelven más frecuentes pues comienzan a desarrollar sentimientos por el otro por lo que deciden dejar de verse. Es cuando Betty se da cuenta y confronta a Candy sobre el asunto. En un arranque de ira, intenta acabar con ella con un hacha, pero ésta se defiende y la asesina. Candy intenta evadir el proceso judicial, mintiendo y no entregándose de inmediato, pero la policía finalmente la alcanza y comienzan los juicios en su contra.

Desde un principio se nos advierte que los sucesos en la serie están ‘basados en una historia real’ , lo que hace que cada episodio sea un siniestro recordatorio de un crímen pasional que ninguno pensaría posible viniendo de dos respetados miembros del coro de la iglesia.

Amor y muerte La serie está basada en la historia real de un amorio y un brutal asesinato (HBO Max)

La magia no sucede sola y Audrey Fisher, diseñadora de vestuario fue una pieza clave para adentrarnos en la historia de principio a fin. Desde los atuendos de “ama de casa perfecta” de Candy, hasta los sensuales camisones que usa en sus encuentros extramaritales con Allan y la vestimenta con la que enfrenta a la justicia. ¿Cómo se puede conectar con un personaje tan siniestro para crear toda esa indumentaria que nos transporta a la Candy real?

“Cuando leí los artículos y el libro intenté tomar cuantas notas pude de todas esas fuentes. El libro tiene notas muy detalladas sobre Candy, antecedentes policiales, los testimonios de diferentes personas. Hay muchas descripciones y referencias sobre ella, su personalidad, lo que estaba usando. Tenía mis ideas de Candy. Como dije tengo fotos y videos de ella en el juicio y algunas capturas puedes encontrarlas en Internet”, reveló Audrey en entrevista con Nueva Mujer.

Amor y muerte La serie está basada en la historia real de un amorio y un brutal asesinato (HBO Max)

La diseñadora confesó que si bien obtuvo resultados positivos con su investigación, Elizabeth Olsen jugó un papel importante en su proceso.

“Tomé toda esa información visual y de los textos y hablé con Elizabeth Olsen en las pruebas de vestuario porque ella tiene que convertirse en Candy. Yo tuve mis ideas, pensé ‘tal vez esta persona es psicótica o sociópata. Es difícil de entender a alguien que finge que no cometió este grave asesinato y continúa en su día”, dijo.

Para Fisher, lo más difícil fue quitarse todos esos prejuicios que tenía sobre Candy, después de todo, es una mujer que existe en el mundo real y que cometió un crímen atroz. El haber trabajado de la mano de Olsen, la ayudó a ver su lado humano para así poder capturar cada uno de los aspectos de su personalidad a través de la vestimenta.

Amor y muerte Un intenso drama psicológico protagonizado por Elizabeth Olsen (HBO Max)

“Tuve que dejar a un lado mis prejuicios y hablar con Lizzie. Su sentido del personaje era mucho más empático que juicioso. Ella estaba teniendo un acercamiento al personaje mucho más humano y real. No estaba asumiendo nada. Ella sabía cómo es que esta mujer se movería por el mundo. Se aseguró de entender los diferentes aspectos de su personalidad y unirlos. Eso me ayudó a poner todos mis pensamientos sobre su comportamiento a un lado y le ayudé a crear este personaje que tuvo que interpretar por siete episodios. Digo, ella tuvo que recrear este asesinato”.

“Fue muy interesante apoyarla para humanizar a esta persona. También Candy está viva, en Georgia, es una terapeuta familiar. Entonces supongo es una persona rehabilitada, viviendo su vida”

Amor y muerte La serie de HBO Max se basa en el crimen real cometido por la ama de casa Candy Montgomery en Texas.

La serie de HBO Max cubre el comienzo del asunto a través del juicio de Candy por el asesinato en el otoño de 1980. Fisher encontró puntos fascinantes en la mente de Candy e incluso llegó a preguntarse si la mujer de la vida real habría visto su trabajo.

“En algún punto pienso en la verdadera Candy y me pregunto si ha visto la serie. Quiero pensar que estaría orgullosa, si es que eso tiene sentido. Sería algo extraño tener esta conversación”.

Además de Olsen y toda la información que obtuvo de los registros, la diseñadora tuvo un gran aliado: Robert Udashen, abogado de la Candy real a quien Adam Cropper interpretó.

“Él fue nuestro consultor lo cual fue genial. Fue como tener una llamada con el pasado. Yo podía preguntarle ¿este es el look que tenía Candy? ¿usaría algo como esto o si es demasiado? ¿así se vería ella? Él fue quien aprobó los looks del asesinato para ambas mujeres porque era el único que podía decírmelo. Básicamente vio las fotografías, sabía con qué ropa murió Betty. No vio a Candy ese día pero hubo descripciones que lo llevaron a confirmar algo similar a lo que podría estar usando. Fue una fuente increíble como podrás imaginar. Fue como tener una bola de cristal”, señaló.