‘Mariachis’, la nueva serie de HBO Max que te llegará al corazón a través de la música

Mariachis llega a la plataforma de HBO Max para contar una conmovedora historia que refleja la forma en que las tradiciones mexicanas se mantienen vivas a través de la música. Compuesta de ocho episodios, esta serie original hecha en México es dirigida por Hammudi Al-Rahmoun Font (El Chapo) en conjunto con Mario Mandujano (Rosario Tijeras) por lo que es garantía que enganchará al público desde el primer episodio.

Pedro Fernández interpreta a “Rosendo”, patriarca de la familia Cuevas que sufre un repentino y agresivo principio de Alzheimer que amenaza su carrera como mariachi, profesión que ha ejercido durante treinta años de su vida. Sin embargo, es a través de la música y el apoyo de su familia que mantendrá vivos sus recuerdos al tiempo que podrá liberarse de una carga del pasado.

Mariachis 'Mariachis' retrata la unión familiar y las tradiciones mexicanas del mariachi (HBO Max)

En entrevista con Nueva Mujer, Pedro Fernández, Antonio Mauri, Nya Rubio, Constanza Andrade y Ricardo Polanco, abrieron su corazón en torno a la experiencia que fue ser parte de Mariachis así como los retos a los que se enfrentaron y aquellas lecciones de vida que se llevaron.

“Los mariachis son parte de la identidad de nuestro país y yo soy un hombre afortunado de poder interpretar la música ranchera. Estoy muy contento de este proyecto que además lleva una gran historia y habla de lo que representa la unión familiar. Se ha producido extraordinariamente bien, con un gran elenco y producción impresionante”, comentó Pedro Fernández

El drama, la comedia y la música se mezclan a la perfección para hacer reflexionar a la audiencia sobre temas universales como el valor de la familia y la importancia de la cultura en México, donde la tradición y las costumbres son parte de nuestra identidad.

Mariachis Nya de la Rubia y Antonio Mauri en 'Mariachis' (HBO MAX)

Por su parte, Antonio Mauri (quien interpreta a Pedro, el hijo mayor de los Cuevas) habló del reto que significó no sólo involucrarse en la música sino el enfrentarse a la gran carga emocional de la historia. “Había escenas que sí me pegaban un poco fuerte porque (por ejemplo) cuando nos dan el pronóstico de ‘mi papá', me acordé de cuando nos lo dieron en la vida real entonces se te va un poco chueca la saliva. Pero eso es lo bonito de este proyecto, cuántas fibras toca. Fueron muchos retos que cuando ya los ejecutas, le da mucha riqueza al proyecto y al personaje”, dijo el actor.

Un protagonista con una identidad muy particular

Para Pedro Fernández, interpretar a Rosendo no fue tarea fácil ya que se trata de un personaje que enfrenta una enfermedad trágica.

“Su familia no sabe qué hacer, cómo tratarlo, cómo llevarlo o convivir con él. Trabajamos de la mejor manera para que no fuera un cambio drástico pero que le diera una identidad a Rosendo muy particular”, reveló el cantante.

Mariachis Pedro Fernández protagoniza 'Mariachis' (HBO MAX)

“Esta parte de poder trabajar con él en cómo se comportaría una persona con estos síntomas creo que es mayor reto que tengo dentro de este proyecto. Cómo hacer para que el público con una escena se de cuenta en qué momento Rosendo vive en tiempo real y en qué momento ya no está sin que lo diga. Al final no deja de ser complicado poder ejecutar una circunstancia que afortunadamente no he tenido cercanía con esta enfermedad pero que la documentación en Internet, de conocidos y amigos sumaron y me ayudaron a entenderlo de una mejor manera”.

Las mujeres son un pilar en la serie

Nya de la Rubia dio a la serie una mariachi diferente pues mezcló lo mexicano con sus raíces andaluzas.

“Mi personaje canta y lo hace de una manera totalmente diferente que no sé si se ha hecho una vez pero creo que no. Que una andaluza se meta ahí, estoy super contenta de haber aportado de mis raíces y mi tradición”. — Nya de la Rubia

Mariachis Nya de la Rubia en Mariachis (HBO Max/HBO Max)

Al preguntarle sobre cómo llegó a esto, de la Rubia reveló que en un principio iba a darle todo el acento mexicano pero que en cuanto supieron que cantaba con toques de flamenco, tuvo la libertad de darle su propio estilo al personaje.

Constanza Andrade por su parte, da vida a un personaje que será clave en la historia. “Es un personaje que lleva mucho peso, el drama en otro sentido y al final refuerza esta idea de que las mujeres en la serie, somos mujeres fuertes que con nuestros temas y cada una en su propio viaje, sobrellevamos lo que está pasando y vamos para adelante”, aseveró.

La comedia no puede faltar

Ricardo Polanco, que también forma parte de Mariachis, reveló que mezclar la comicidad con el drama fue uno de los retos más enriquecedores ya que pudo dar vida a un personaje “dicharachero” con el que muchos se sentirán identificados.

Mariachis HBO Max estrena 'Mariachis', una serie emotiva llena de tradiciones (HBO MAX)

Eso sí, tuvo que aprender desde cero a ser un mariachi, investigando y conviviendo de cerca con verdaderos músicos del género.

“Fue entender cómo son los mariachis de verdad, preguntarles cómo se agarra la trompeta, cómo se toca, cómo se camina, por qué utilizan el traje así o el moño. Los mariachis con los que conviví diario fueron mi inspiración, también el estar con Pedro y mi maestro de trompeta”, reveló.

La serie se estrena este 3 de marzo por la plataforma de HBO Max. Aquí puedes ver el tráiler oficial.