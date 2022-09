‘Armas de mujer’ llega a HBO Max para mostrar la unión de las mujeres que no se dejan de nadie

HBO Max está listo para agregar a su catálogo “Armas de mujer”, una nueva serie que muestra a cuatro mujeres que después de que sus esposos son detenidos por estar vinculados a una organización criminal, deben unir fuerzas para salir de una larga lista de problemas que estos dejaron.

Acostumbradas a una vida de abundancia y con personalidades muy diferentes entre sí, Ángela, Sofía, Esme y Viri aprenderán que lo que las une va más allá de sus maridos narcotraficantes.

En entrevista con Nueva Mujer, las protagonistas Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio hablaron sobre su experiencia interpretando a estas mujeres así como el significado que adquiere el poder femenino en una producción como ésta.

“De entrada estamos encantadas de hacer una serie donde somos cuatro mujeres las que compartimos este protagonismo. Es una manera diferente de portar a las mujeres que no son necesariamente las más seguras de sí mismas o empoderadas sino que se van a ir convirtiendo en esto”, reveló Kate del Castillo, quien da vida a Ángela. “Cada una tiene sus sueños, carencias y necesidades pero todas son diferentes y en algún momento convergen en este mundo en el que tienen que sobrevivir”.

Kate del Castillo Mujeres de armas/ HBO Max (PIPE JARAMILLO)

Jeimy Osorio, quien interpreta a Esme, señaló: “Es una propuesta nueva, una comedia dramática de locura pero acerca del empoderamiento femenino. Compartir escena con estas mujeres fue espectacular”.

La acción comienza desde el primer minuto y conforme pasan los episodios veremos cómo las cuatro deben dejar atrás sus problemas personales para trabajar juntas, sobrevivir y salvaguardar a su familia.

Sylvia Sáenz señaló que pese a ser completamente diferente a su personaje “Viri”, logró empatizar con ella en muchos sentidos, algo que al final permitirá una mayor conexión con la audiencia. “Viri es mi antíteisis en la vida. El tema de la ama de casa, tener hijos…yo nunca he pensado en tenerlos. Hay un montón de cosas que uno va juzgando sobre el rol de la mujer y entre nosotras también. Fue tan lindo llevarme algo de una mujer tan distinta a mí y el entender que está bien pedir ayuda, que está bien derrotarse y que no siempre se puede sola”, puntualizó.

Armas de mujer Armas de mujer/HBO Max (PIPE JARAMILLO)

Por su parte, Roselyn Sánchez confesó que cuando leyó el piloto por primera vez, no conectó con la historia de su personaje “Sofía” sin embargo, aprendió a no juzgarla. “Aprendí a entenderla, a tener compasión por ella y a enamorarme del personaje. Al final me encantó y la gocé. Cuando dejé de juzgarla todo cambió”.

Para Kate, interpretar a Ángela fue algo enriquecedor ya que es el reflejo de que la fortaleza y la vulnerabilidad van de la mano. “Precisamente porque tengo muchas partes de mí que son super vulnerables, puedo ser esa mujer fuerte que todo mundo ve. Ángela es una mujer aparentemente frágil y se convierte en alguien muy fuerte por las situaciones que tiene que enfrentar”

En la serie se recalca que “las mujeres estamos hechas para sobrevivir”, algo que según las protagonistas, tiene que ver con las presiones que la sociedad ha ejercido sobre nosotras desde siempre.

Armas de Mujer Armas de mujer/ HBO Max (PIPE JARAMILLO)

“Se nos pone la presión de hacer todo. Cada vez tienes que sobrevivir más a las expectativas que tiene la sociedad. Estar sobreviviendo es una constante”, señaló Sylvia.

“Por el simple hecho de ser mujer tenemos que trabajar el doble y eso lo sabe todo el mundo. No dejamos de ser madres, profesionales, esposas y constantemente tenemos que estar sobreviviendo porque sino ¿cómo le hacemos? No nos victimizamos sino que somos sobrevivientes”, agregó Kate.

Sobre los retos a los que se enfrentaron, Jeimy señaló que al tratarse de un estilo de comedia dramática que no se ha explorado tanto en latinoamérica, tuvo que buscar formas de acercarse a su personaje de la forma más natural posible. “La manera en la que pude abordar a Esme fue tratando de acercarme muchísimo al puertorriqueño joven en cuanto a su vestimenta, a su forma de ser, su vocabulario, su forma de reaccionar. Ella es una mujer muy intensa y apasionada”.

Finalmente Roselyn compartió cómo durante las grabaciones se enfrentó a situaciones personales complicadas y sumado a su personaje y el mensaje de la serie, entendió el verdadero significado del poder de las mujeres. “La mujer es biónica. Yo decía: yo me comprometí, yo tengo que dar mi máximo aunque me esté muriendo. No voy a hacer quedar mal a las otras que están aquí. Ellas no me dejaron caer”.