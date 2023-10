El milagro de Paloma en Luis Miguel: Así como se acercó a su hija, ¿lo hará con los hijos de Aracely Arámbula?

Dice un famoso refrán que “el amor hace milagros” y Paloma Cuevas se ha convertido en el hada madrina que con su varita mágica ha logrado que el cantante Luis Miguel tenga cambios vertiginosos en su vida.

Los primeros rumores de que Paloma y El Sol de México están juntos, data de 2022 cuando estuvieron juntos en la casa que el cantante tiene en Marbella.

A partir de ese momento se les vio en París, en Nueva York, en la boda del hijo de la empresaria, en el inicio del Tour 2023 y más reciente el bombazo de la asistencia a la boda de la primogénita del cantante, Michelle Salas.

Sí, lo que muchos pensaron que no ocurriría por la supuesta “mala relación” entre Luis Miguel y Michelle fue lo contrario. La novia logró unir a toda su familia en la boda, incluyendo a su padre que llegó en helicóptero a la hacienda en Italia junto a Paloma.

Cambios de Luis Miguel del cielo a la tierra

Pero es que la vida de Luis Miguel ha dado un cambio de 180 grados, no sólo físico: más delgado, donde su imagen ha sido lo más comentado del año por los casi 20 kilos de peso que se quitó y los supuesto retoques que se hizo.

Asimismo, el éxito del inicio de su Tour 2023 donde ha batido récords en ventas de entradas a su espectáculo y donde se presenta un Luis Miguel más cercano a su público, simpático, con una sonrisa irreconocible.

Algunos fans en sus redes sociales aseguran que este cambio tiene aroma y nombre de mujer, Paloma Cuevas y que ‘El Sol’ no lo disimula. En cada concierto en el que asiste la empresaria, él la mira a los ojos y le dedica canciones.

Michelle cumplió un sueño, su padre la entregó

La relación con su hija Michelle Salas también ha sido un cambio maravilloso. Coincidieron en la Semana de la Moda de Nueva York, donde Luis Miguel, su hija y Paloma cenaron juntos. También en París, donde aseguran algunos medios le notificaba de sus planes de boda y deseaba su presencia, reseñó la revista Hola.

El sueño de Michelle de tener a toda su familia juntas en el momento más importante de su vida, su boda con el empresario venezolano Danilo Díaz, se cumplió y al doble con la presencia de su padre y Paloma.

La periodista Flor Rubio afirmó en sus redes sociales que Michelle Salas caminó primero hacía el altar del brazo de su mamá Stephanie Salas, para luego finalizar el recorrido junto a su padre, quien también le habría dedicado emotivas palabras, según el portal Univisión.

Luis Miguel sí asistió a la boda de Michelle Salas



En un video que ya circula en redes sociales se puede ver cómo el intérprete de La media vuelta llegó, como toda una súperestrella, en su helicóptero a Italia, lugar donde se llevó a cabo el enlace matrimonial. pic.twitter.com/azTVZ4XAQp — Vozfmradio (@vozfmradio) October 15, 2023

Con Aracely, Miguel y Daniel la cosa está difícil

Pero donde no hay acciones ni cambios en el futuro inmediato es en la relación entre Aracely Arámbula y Luis Miguel, quienes procrearon a Miguel de 16 años y Daniel de 15 años.

Por el contrario, la situación se torna cada vez más difícil, pues ‘La Chule’ no pierde oportunidad para arremeter contra el cantante, reclamando el distanciamiento que mantiene con sus dos hijos menores tachándolo de “deudor alimentario”.

Sobre la relación sentimental de su ex con su comadre, Aracely habló sobre la reacción que sus dos hijos tuvieron al ver que su padre iba a recoger al colegio a las hijas de Paloma Cuevas, mientras con ellos supuestamente no tiene comunicación.

“Mis hijos sí dijeron ‘mamá, ¿por qué mi papá fue a recoger a las hijas de esta señora? Y le dije ‘son las hijas de nuestros amigos, ellas no tienen la culpa de nada’. Ellos no se enojaron, simplemente dijeron ‘Wow, por qué sí va para allá, y no viene a mi escuela’. Le dije ‘mi amor, porque le gusta estar en España, México es un país que lo quiere mucho, pues él también debería querer mucho a México, me imagino que sí, pero de verdad demostrarlo más, sobre todo empezando por sus hijos”, dijo frente a varios medios de comunicación el pasado 17 de septiembre.

En la entrevista difundida por el programa Hoy, la actriz también aseguró que no había recibido invitación de Michelle Salas para su boda.