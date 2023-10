“Vive para ridiculizarlo”, Jada y su nueva “humillación” a Will Smith hablando de su amor por otro hombre

A solo días que Jada Pinkett confesara que tiene 7 años separada de Will Smith, la actriz ha hablado sobre su amor por el rapero fallecido Tupac Shakur.

La actriz hace unos días reveló que desde el 2016 ya no vive con Will Smith, pero destacó que no se han divorciada, pues aún guarda esperanzas de volver.

“Hemos estado trabajando conjuntamente de una forma dura para ver qué está sucediendo. Nos amamos profundamente y vamos a averiguar qué significa esta situación para nosotros, cómo ser socios”, dijo en entrevista con NBC News con Hoda Kotb.

Sin embargo, a pesar que dijo amar a Will Smith aún, la famosa ha hablado sobre su relación de amistad con Tupac Shakur, a quien el actor le tenía muchos celos.

Jada Pinkett asegura que Tupac Shakur fue su “alma gemela” y “humilla” de nuevo a Will Smith

Durante una nueva entrevista, Jada Pinkett habló sobre su amor por Tupac Shakur, con quien, aunque solo tuvo una amistad, parece que había muy buena química.

Y es que Will Smith siempre sintió celos de la amistad entre Jada y Tupac, quien falleció el 13 de septiembre de 1996, pues aseguraba que quería que Jada lo mirara a él como al rapero.

Los celos de Will cobran todo el sentido, ahora que su aún esposa aseguró que Tupac fue su verdadera “alma gemela”, a pesar de estar casada con el protagonista del Príncipe del rap por 19 años.

Además, aseguró que tuvieron “vidas pasadas juntos”, dejando claro que su amor por Tupac fue muy fuerte a pesar que no tuvieron una relación oficial, y dejando a Will de lado.

Esto ha causado indignación en redes, pues aseguran que es un desplante y una humillación al actor, que aún sigue siendo su esposo, y que consideran, no es la primera vez que lo hace quedar mal y “menosprecia”.

“Esta mujer vive para ridiculizar a Will, pobre hombre”, “Will hermano date cuenta y abre los ojos”, “Tiene a will por los piso de un baño público”, “Wow...Que personaje tan particular y saber que Will casi acaba así carrera por ella🙄”, “Esta señora, pero qué necesidad de decir todo eso🤷🏻‍♀️”, “Will no la merece, él vale mucho para ella”, y “siempre humilla al pobre Will, él no vale nada para ella”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Debido a su comportamiento con Will Smith y sus declaraciones de este tipo, Jada se ha convertido en una de las mujeres más odiadas de redes, y la llegan a comparar con Amber Heard, pues dicen que no merece al actor, quien siempre ha mostrado su amor por ella.