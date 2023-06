Hijo de Will Smith revela que su madre Jada lo introdujo a las “drogas psicodélicas” y la llaman “mala madre”

Jada Pinkett Smith Su hijo con Will Smith confesó que su madre lo introdujo a las drogas (@willsmith / @jadapinkettsmith/Instagram)

Jada Pinkett Smith se ha convertido en una de las actrices más “odiadas y rechazadas” luego de la escandalosa cachetada de Will Smith a Chris Rock para defenderla.

Y es que la famosa no le mostró su apoyo al actor, y también salieron a la luz viejos videos en los que se ve que la actriz no es tan amorosa con Will, y aseguran que lo trata muy mal.

De hecho, después de eso, el actor no ha tenido gestos románticos con ella como antes solía hacerlo, dedicándole mensajes de amor por redes o presumiéndola en las alfombras rojas.

Ahora, la actriz protagoniza otra polémica y esta vez como mamá, y es que su hijo Jaden Smith reveló que ella lo introdujo al mundo de las drogas.

Hijo de Will Smith asegura que su madre Jada Pinkett lo introdujo en el mundo de las “drogas psicodélicas”

Durante la conferencia Psychedelic Science en Denver, Jaden, el hijo de Will Smith y Jada Pinkett confesó que usa “drogas psicodélicas” y lo hace gracias a su madre.

La droga psicodélica es un psicotrópico que altera la cognición y la percepción de la mente, generando ilusiones o alucinaciones.

Jaden confesó que Jada fue la primera en usarlas, y poco a poco incorporó a la familia, incluyéndolo a él en el uso de este tipo de drogas.

“Fue solo ella durante mucho, mucho tiempo y luego, finalmente, simplemente evolucionó y todos lo encontraron a su manera”, dijo el joven que también es actor.

Según Jaden, el uso de estas drogas ha mejorado su capacidad de “empatía y su relación con las personas”, además que considera que ha unido más a su familia.

“Los hermanos pueden discutir tanto y pelear tanto, y Dios sabe que mis hermanos y yo hemos hecho mucho de eso en el pasado. Pero el nivel de amor y empatía que puedo sentir por ellos dentro de las experiencias (psicodélicas) y fuera de las experiencias ha sido algo profundo y hermoso”, dijo.

Esto ha generado rechazo en las redes, donde han criticado a Jada y la catalogan como la peor madre.

“Pero qué clase de madre es esta que incita a sus hijos a las drogas”, “no solo es pésima esposa, también mala madre”, “que horror esta mujer y esa familia, todos están locos”, “Eso explica la joyita de ser humano que es la mamá”, “a parte de ser ‘la esposa del año’ ahora es ‘la mamita del año’”, y “pobre de esos hijos con esa madre”, fueron algunas de las reacciones en redes.