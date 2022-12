Will Smith humilla de nuevo a Jada Pinkett: esta vez en su programa y con sus hijos

Parece que las cosas entre Will Smith y Jada Pinkett Smith no van bien, y es que luego del incidente ocurrido en Los Oscar, su matrimonio ha venido en picada.

Ya las cosas estaban mal antes, y así lo han evidenciado videos que salieron luego del incidente, pero esto lo empeoró todo.

Y es que Will Smith siempre era muy amoroso con Jada, tenía los mejores detalles con ella, y se desbordaba de amor por ella, e incluso le dedicaba post en sus redes, pero en los últimos meses no se le ha visto igual.

Ahora es la actriz quien lo persigue, y él la ignora, incluso en fechas especiales e importantes como su cumpleaños.

A Will ya no se le ve tan romántico con Jada, por lo que evidencia que su matrimonio no va nada bien.

El nuevo desplante de Will Smith a Jada Pinkett en su propio programa

Jada Pinkett Smith tiene el programa Red Table Talk donde ha entrevistado a muchos famosos, incluyendo a su esposo, y sus hijos.

Todas las entrevistas siempre las hace ella con su hija Willow, o con su madre, pero esta vez fue Will Smith el que hizo la entrevista.

El actor hizo una entrevista especial con sus tres hijos Jaden, Willow, y Trey, y Jada, quien es la dueña del programa fue la gran ausente, sorprendiendo a todos.

La entrevista fue sobre la nueva película de Will, Emancipación, en la que Jada pudo haber participado sin ningún problema. Sin embargo, parece que Will no la quería.

A pesar de todo, la propia Jada promocionó. “Únase a Will en Red Table HOY mientras habla con Trey, Jaden y Willow sobre la importancia de que su generación comprenda la historia de la esclavitud. Will también analiza los efectos psicológicos de interpretar un papel como Whipped Peter. Es una discusión fascinante ✨”, dijo la actriz, pero limitó los comentarios en la publicación.

Esto deja claro que su relación no va nada bien, pero aún siguen juntos, o al menos, no se han divorciado oficialmente, así que solo queda esperar.