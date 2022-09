Ni un beso le dio: la fría actitud de Will Smith con Jada en su cumpleaños prueba que su relación está en crisis

La relación de Will Smith y Jada Pinkett Smith parece que va de mal en peor, y es que desde los premios Oscar de este año todo se vino abajo.

Aunque parecía que tenían el matrimonio perfecto algunos videos que salieron a la luz luego de lo sucedido en los premios muestran que Jada en algunas oportunidades no le daba el valor que merecía su esposo.

Y todo fue cuesta abajo luego que ella no lo apoyó tras abofetear a Chris Rock por hacer una broma sobre su cabello, y defenderla.

Aunque estuvo mal lo que hizo el actor, él salió a disculparse, mostró su lado más vulnerable, y ella nunca le mostró su apoyo, al contrario , dijo que ella no necesitaba que la defendieran.

Se sabe que Will se fue a un retiro espiritual y estuvo alejado de Jada por un tiempo, pero, aunque ahora están juntos de nuevo, su actitud hacia ella no es la misma.

Will Smith se ha alejado de Jada y este video de su cumpleaños lo evidencia

Jada Pinkett Smith estuvo de cumpleaños el pasado 18 de septiembre, y toda su familia lo festejó por todo lo alto, con una reunión con sus personas más cercanas y queridas.

La actriz publicó un video en el que le están cantando el cumpleaños, y tiene de un lado a sus dos hijos Willow y Jaden, y del otro a su esposo, Will Smith.

El actor también le cantó cumpleaños, pero se mostró más frío y distante que nunca, pues, aunque estaba a su lado no la abrazó, ni la besó, ni la tomó de la mano, nada de lo que antes solía hacer.

Solo está a su lado cantando con las manos en los bolsillos, evidenciando que su amor por ella ha disminuido, o simplemente ya no existe.

Sus fans no pudieron evitar notarlo, y dejaron algunos comentarios en redes, asegurando que es evidente que su relación está completamente rota.

La fría actitud de Will Smith con Jada en su cumpleaños prueba que su relación está en crisis Instagram @jadapinkettsmith

“Que frío Will Smith, se ve que está dolido con ella”, “wow aunque está ahí parece que ni le importa”, “este video deja claro que su relación ya no es la misma”, “no deberías seguir con ella si ya no la quieres”, “wow ni un abrazo le dio, que frialdad”, y “cuando hay amor se nota, y cuando no lo hay, se nota más”, fueron algunas de las reacciones.

Es evidente que su trato hacia Jada ya no es el mismo, pues antes le mostraba su amor con abrazos, besos, y bromas, pero solo queda esperar que ellos se pronuncien y hablen sobre en qué punto están.