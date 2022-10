Will Smith se va de viaje con su exesposa Sheree Zampino y así reacciona Jada Pinkett Smith

Will Smith se va de viaje con su exesposa y así reacciona Jada Pinkett Smith Instagram @shereezampino / @jadapinkettsmith

La relación de Will Smith y Jada Pinkett está cada vez más tensa y rota, luego que el actor golpeara a Chris Rock en los premios Oscar este año.

Y es que ahora hasta está conviviendo mucho más con su exesposa, Sheree Zampino, quien también es la madre de su hijo mayor Trey.

Sin embargo, Jada y Sheree siempre se han llevado bien y han tenido una gran relación, para sorpresa de muchos, y así lo revelaron en el reciente episodio de Red Table Talk, el programa de Jada.

“Hemos desarrollado una hermandad muy agradable, pero no ha sido fácil en el camino. A veces tuvimos que fingir para lograrlo”, dijo Jada, confesando que, aunque ahora se llevan bien, al principio les costó.

La actriz confesó que llegó a cruzar los límites al principio, porque no sabía cómo hacerlo, y contó un momento tenso que vivieron en el que quiso hablar con Sheree por el mal comportamiento de Trey a lo que Sheere respondió.

“Literalmente entré a la casa solo para dejarlo y tan pronto como entré, Jada dijo: ‘Escucha, tenemos que hablar sobre su comportamiento’, y yo dije: ‘Ve a buscar a su papá, por favor’”, dijo riendo.

Pero, Sheere no solo tiene una gran relación con Jada, también con el propio Will, y es que hasta viajan juntos, algo que a Jada no parece molestarle.

La reacción de Jada Pinkett a que Will Smith viaje con su exesposa Sheere Zampino

Durante el programa también se habló sobre los viajes de negocios que Will Smith hace con su ex, Sheere.

“Will y yo somos mejores como co-padres que como marido y mujer. Nos juntamos para tener a Tre, nos costó a los dos hacerlo pero luego cambiamos”, dijo Sheere.

Sin embargo, Jada aseguró “ustedes realmente disfrutan el uno del otro” , y la cantante de country Jana Kramer le preguntó a la ex de Will si han tenido relaciones.

De inmediato Jada aseguró que jamás su esposo y su ex han tenido relaciones en estos viajes.

“Nunca. Hacen viajes, yo no estoy allí. Hacen lo suyo. No están juntos de forma romántica, pero si él se va de gira con su madre y su hermana, es divertido para mí verlos disfrutar el uno del otro. Pero lleva tiempo”, dijo Jada.

Sin duda, Jada deja claro que se siente segura de Will y no siente celos de que él y su ex se vayan de viaje juntos.

Sin embargo, esta actitud de ella sorprendió a muchos seguidores pues aseguran que es imposible que una mujer no sienta celos, aunque sea mínimos por la ex de su pareja, especialmente cuando viajan juntos sin ella.