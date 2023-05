4 fotos que muestran lo hermosa que luce la ex de Will Smith a sus 55: aseguran que se ve “mejor que Jada”

Will Smith ha estado casado durante 26 años con Jada Pinkett, con quien ha formado una hermosa familia y ha tenido dos hijos, Jaden y Willow.

Sin embargo, en los últimos años su relación parece estar en crisis y todo empeoró desde la cachetada del actor en Los Oscar a Chris Rock, luego que ella no lo apoyó.

Antes de su relación con Jada, Will estuvo casado con Sheree Zampino durante 3 años y con quien tuvo a su primer hijo Trey.

Así de hermosa luce la exesposa de Will Smith a sus 55 años

Will Smith y Sheree Zampino se casaron el 9 de mayo de 1992, y seis meses después tuvieron a su hijo Trey.

Sin embargo, en 1995 se divorciaron, pero no lo hicieron de mala manera, y aunque al principio a Sheree le costó, ahora se lleva muy bien no solo con Will , sino con Jada, y son una gran familia.

La actriz y empresaria está triunfando a sus 55 años y constantemente presume su belleza en redes, encantando a sus seguidores.

La ex del actor tiene un cuerpo estilizado y tonificado y luce muy hermosa a su edad, incluso parece la hermana de su hijo y no la mamá y constantemente recibe piropos en redes.

Incluso han llegado a decir que luce “mejor que Jada Pinkett” y le han pedido al actor que vuelva con ella, ya que consideran que su actual esposa no lo valora.

“Wow que mujer tan bella”, “la ex de Will está hermosa, mucho mejor que Jada”, “Sheree tiene como un ángel, y Jada es tan mal vibrosa”, “Will la que te conviene es tu ex no Jada”, “por favor Will vuelve con ella, es la madre de tu primer hijo y es toda una modelo”, y “esa sí es una reina, no como Jada”, son algunos de los comentarios que dejan en redes.

Sin embargo, Will y Sheree han dejado claro que solo son grandes amigos y hasta familia, pero no hay nada más, y de hecho, Jada no siente celos por ella, incluso cuando el actor hasta viaja con su ex.