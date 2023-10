Ana Bárbara pone un alto tras ser señalada de “mala mamá”: ¿por qué sus hijos no viven con ella?

Ana Bárbara siempre ha sido vista como una de las mujeres más admirables no sólo por su trayectoria artística sino por el papel de mamá que asumió con los hijos de la fallecida Mariana Levy, ahce 17 años.

Aunque los hijos de Levy tenían a sus respectivos papás y a la abuela Talina Fernández, la relación de Ana Bárbara con “el Pirru” (padre de Paula y José Emilio) la llevó a poder acercarse a ellos.

Tras la muerte de la llamada ‘Dama del Buen Decir’ y poco antes de ello, los problemas estallaron en la familia de Ana Bárbara y los Levy pues José Emilio Fernández Levy denunció maltrato en la casa de la cantante.

Ana Bárbara y sus hijos Instagram: @anabarbaramusic (Instagram: @anabarbaramusic)

“Me di cuenta de cómo Ángel trataba a mis hermanos, no me parecía nada. No solo a ‘Chema’, también a Emiliano, a Jerónimo sí lo trataba medio mal, pero no tanto porque es el más chiquito, al que más cuidó, yo creo que a él sí le agarró cariño”, contó en agosto pasado al periodista Gustavo Adolfo Infante, señalando a la actual pareja de Ana Bárbara.

Aunque si bien aseguró que no hubo golpes ni maltrato físico, sí les hablaba feo y gritaba sin que Ana Bárbara hiciera algo. José Emilio señaló ese maltrato como la posible causa por la cual ‘Chema’ y Emiliano decidieron alejarse de su madre para vivir fuera.

Hijo de Mariana Levy en su rebeldía dañó la relación con Ana Bárbara El joven asegura amar a su madre de crianza (Instagram: @emiliolevyy / @cristian_pinoargote)

Ana Bárbara revela por qué dos de sus hijos ya no viven con ella

Tras meses en silencio, Ana Bárbara puso un alto a la difamación. Fue en una entrevista con Ventaneando que aclaró la situación con sus hijos, desmintiendo lo dicho por el hijo de Mariana Levy.

" José María decidió irse con su papá (el Pirru), vive en Cuernavaca (México)”, comentó sobre su hijo de 16 años.

Y respecto a su primogénito Emiliano, quien es fruto de su relación con Edgar Gallardo, confesó que los problemas entre ambos se derivaron de las reglas que ella impuso en casa y que él no estaba cumpliendo.

“Emiliano está en la universidad, pero también ya independiente. Tuvimos una situación de ‘sabes qué hijito, en mi casa me gustan los horarios’, ni modo, mi hijo es un hombre hecho y derecho, es un hombre con bases” y agregó que “tiene muchas herramientas para salir adelante en su vida, ya tiene 22 años”.

Ana Bárbara La cantante podrá ser la más dulce pero también es estricta cuando se trata de poner orden en casa (Instagram)

Pese a todo, la intérprete de “Bandido” aseguró el padre de Emiliano la apoya con las decisiones que se toman sobre el joven ya que ambos le dieron lo mejor, lo cual lo llevó a poder vivir por su cuenta.

Y sobre los otros hijos de Mariana Levy, Talina Fernández reveló antes de morir que cada quien vive por su lado debido a que no se llevan con su papá. “Ahora, cada uno de ellos ha tenido problemas con su papá. Su papá ya no les paga el colegio, no les paga nada y entonces se han venido a vivir conmigo, me están descubriendo un poco”, dijo al conferencista Nayo Escobar.

Al mismo tiempo recordó que cuando Paula y José Emilio era menores, a ella no se le permitía visitarlos. Sin embargo ella no se dio por vencida y luchó para formar una relación con sus nietos tras la muerte de su hija.

¿Los hijos de Ana Bárbara no la soportan?

Ana Bárbara siempre ha sido una mujer muy generosa y respetuosa con el espacio de sus hijos y de los de Mariana Levy, sin embargo, cuando se trata de poner orden, no teme en ser la más estricta.

“Obviamente no todo es miel sobre hojuelas porque les cae gorda uno con los límites que se les da, con las responsabilidades, caigo bien gorda, yo sé”, compartió respecto a los horarios de llegada, las fiestas, el consumo de bebidas alcohólicas y el uso del auto.

Así como siempre ha hablado de sus momentos de felicidad, tambén ha expuesto sus angustias e inseguridades, lo que le ha permitido que muchas mamás se identifiquen con su labor titánica.