Ana Barbara revela que ser mamá adoptiva no siempre es “miel sobre hojuelas”

Ana Bárbara es una de las famosas mexicanas más talentosas por su poderosa voz sin embargo, también es de las más queridas por su gran carisma y honestidad al hablar.

Ella siempre ha hablado de sus momentos de felicidad pero tambén de sus angustias e inseguridades, lo que le ha permitido acercarse al público como pocas lo logran.

Durante la promoción del tema “De vez en cuando” que grabó al lado de Cristian Castro, Ana Bárbara dio una entrevista a TV y Novelas en la que reveló que ha pasado momentos difíciles al estar separada de sus hijos.

Ella siempre ha demostrado ser una mujer apegada a su familia y una madre entregada, no sólo para sus hijos Emiliano, José María y Jerónimo, sino que también para María, Paula y Emilio, hijos de la fallecida actriz Mariana Levy.

Para la cantante, la maternidad es algo hermoso pero según sentenció, no todo es “miel sobre hojuelas”.

“Es hermosísima, pero tampoco es miel sobre hojuelas; siendo honestos, con los hijos, uno tiene que ser dura, aunque a veces me sale lo humana”, explicó.

Eso sí, aseguró que tanto a sus hijos como a los de Levy les inculca valores por igual y también los castiga y los premia cuando la situación lo amerita.

“Me enojo si comen chucherías, si ven la tele, si no respetan a las personas de servicio, me sale mi monstruo; pero también me gusta llevarlos a pasear, vamos a Disney, a la montaña, a esquiar, hacemos cosas muy padres con todos mis hijos, hablando de Emiliano, Gerónimo, José María, y también Paula y Emilio que estuvieron conmigo en enero”.

Ana Bárbara Ana Bárbara se ha encargado de ver por los hijos de la fallecida Mariana Levy como si fueran suyos

Ana Bárbara ha sido un ejemplo de lo que es hacerse cargo de hijos ajenos, a los cuales ha etiquetado como sus “hijos del corazón”. La mexicana enfrentó críticas más crueles y vivió un reto cuando asumió parte de la responsabilidad por los hijos de Mariana Levy.

Y es que tras fallecer la actriz, la intérprete tenía una relación con su ex esposo José María “el Pirru”. Sin importar nada, María, Paula y José Emilio se convirtieron en una prioridad para ella pues en aquel entonces eran muy pequeños. Al estar casada con “el Pirru”, pudo involucrarse en la crianza de ellos a la par que se encargaba de sus hijos biológicos.

Ana Bárbara ha dicho que desde el principio sintió una conexión muy especial con ellos. El primer encuentro con los pequeños bastó para que quisiera formar parte de sus vidas.

“¿Te digo la verdad?, no sé si me enamoré más de él o de los niños, voy a ser honesta. Yo soy muy mamá y cuando vi esos pedazos de mi alma, unas cositas chiquitas, yo dije, les voy a dar amor”, confesó en una entrevista con Yordi Rosado.

La cantante señaló que Paula Levy no tardó en verla como una madre.

“El día que me presenta a Paula que era, bueno, es encantadora, de tres añitos, llega y me dice: ‘Oye, ¿te puedo decir mamá?”, dijo.

Si algo ha dejado claro la intérprete de “Bandido” es que criar “hijos del corazón” adquiere un significado especial que implica convertirte en esa figura materna que ellos tanto necesitan. Se necesita de convicción y un corazón enorme para hacerlo.