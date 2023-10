¿Clara Chía al teléfono? Difunden foto de Piqué viendo el celular mientras estaba con sus hijos

El pasado domingo 20 de noviembre, Gerard Piqué fue captado disfrutando un día con Sasha y Milán luego de que hace unas semanas se anunciara el acuerdo respecto a la custodia de los hijos del futbolista y Shakira.

Mucho se dijo sobre este encuentro entre la ahora expareja, en donde hubo una serie de desacuerdos por parte de los dos, tanto por la custodia de Sasha y Milán como por la actitud que tomó el futbolista en ese momento, ahí ese mencionó que, en distintas ocasiones, había recibido varias llamadas de su actual novia Clara Chía Martí, a lo largo de ese día, cosa que molestó a Shakira.

Se dijo que había sido la joven de 23 años quien convenció a Piqué de ceder frente a los pedidos de Shakira, quien pidió llevarse a sus hijos a vivir a Miami. El acuerdo también estipuló que el futbolista compartiría el 65% más del tiempo durante las vacaciones de verano y sus hijos se quedarían en España hasta las fiestas navideñas

¿Shakira hizo ‘britney señal’ a Piqué?

La ex pareja, habría asistido a un partido de Béisbol de Milán donde se disputaban el trofeo que los dejaría como únicos ganadores, a pesar de que el pequeño no logró el primer lugar, la amorosa madre, no perdió la oportunidad de alentar a su hijo y demostrarle todo su apoyo a través de una publicación en sus redes sociales.

Pero fue justo en ese partido en el que se vio a Shakira hacer un gesto que dejó con la duda a los usuarios de internet si, ella le había hecho una señal a Piqué desde la grada en la que se encontraba, recordemos que los dos ya no comparten ni siquiera el mismo espacio juntos.

El gesto que dejó con la duda a los usuarios pudo verse cuando la cantante estaba ‘Rascándose un ojo con el dedo medio’ apuntando directamente hacia la grada en la que se encontraba Pìqué, ¿Casualidad?, aunque esto pudo haber sido mera coincidencia, los internautas no descartaron la teoría de que era un insulto directo al jugador de futbol.

Piqué comparte últimos días con sus hijos antes de su mudanza a Miami

El jugador fue visto un día después del polémico encuentro en el partido de Milán, disfrutando de un partido de futbol junto a sus hijos, esto como una forma de disfrutar su compañía de los niños antes de su mudanza a Miami con su mamá.

La gente no pudo evitar darse cuenta de que, el momento entre padre e hijos se estaba viendo eclipsado porque Gerard Piqué estaba observando el celular en un momento que se trataba de compartir y disfrutar de un tiempo con sus hijos.

Esta acción encendió rápidamente a la red, donde algunos usuarios mostraron su descontento a través de comentarios que decían: “Se le nota el interés estando en el móvil de seguro hablando con la Chia” o “Él no quiere a nadie más que a él mismo y a su móvil”.