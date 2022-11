Un día salía a cenar con Shakira y al otro con Clara: las fotos que muestran el “descaro” de Piqué

La infidelidad de Piqué a Shakira no deja de ser noticia, y es que cada vez salen más detalles sobre cómo ocurrió la traición con Clara Chía Martí.

Y es que la relación del futbolista con la colombiana iba muy bien, y se mostraban muy enamorados en redes, dejando claro que Shakira no sospechaba lo que estaba sucediendo.

Incluso, la intérprete de Ojos así hizo varias publicaciones apoyando a Piqué, su carrera, y su desempeño en el fútbol, y mientras esto sucedía, él ya estaba conociendo a Clara.

Así comenzó la infidelidad de Piqué a Shakira: salía con las dos a la vez

Una cuenta de Twitter reveló y evidenció el gran descaro de Gerard Piqué al estar saliendo con Shakira y Clara a la vez.

En la imagen se muestra que el 21 de febrero de este año Piqué había salido a cenar con Shakira y unos amigos y se mostraban muy felices y enamorados.

Y al otro día, es decir el 22, tuvo una cita con Clara Chía Martí, y la foto que lo prueba es la que se viralizó en redes en la que ella se veía borrosa, y a él se le veía con una enorme sonrisa.

Además, el colmo del descaro es que solo dos días después, el 24 de febrero, el futbolista le dedicó un gol a Shakira, lo que evidencia que estaba jugando con las dos.

Shakira estaba muy segura del amor de Piqué a ella, e incluso en marzo de este año le dedicó dos publicaciones en sus redes, mostrándole su apoyo y admiración.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial”, fue el mensaje de la colombiana, lo que evidencia que no sabía nada de Clara.

Muchos han querido echarle la culpa a Clara, pero el culpable aquí es Piqué, quien engañó a Shakira y destruyó su familia de la peor forma.