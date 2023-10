Esta comedia romántica es un éxito en Netflix: los que la vieron aseguran es oro

Love is in the Air Una comedia romántica que te encantará (Netflix)

Amamos las comedias románticas, después de todo, son perfectas para pasar el rato, olvidarse de todo y tener un respiro de la ajetreada vida cotidiana. Cintas como La boda de mi mejor amigo con Julia Roberts y Si yo tuviera 30 con Jennifer Garner, han sido las favoritas de muchos por años, lo que las ha llevado a dominar las listas de popularidad en Netflix.

Sin embargo, si bien podemos verlas una y otra vez y amarlas siempre, la plataforma ahora tiene una nueva historia que se ha convertido en la favorita de muchos: Love is in the Air.

¿De qué trata Love is in the Air?

“Una piloto ferozmente independiente que lucha por mantener a flote el negocio familiar comienza a enamorarse del hombre enviado por una empresa para bloquear su operación para siempre, obligándola a elegir entre su corazón y su familia”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

Este es el elenco de Love is in the Air

Delta Goodrem (Vecinos) como Dana, piloto de hidroavión de Fullerton Airways

Joshua Sasse (Monarch) como William, un representante financiero de Inglaterra.

Steph Tisdell (Total Control) como Nikki, la mecánica jefe de Fullerton Airways

Roy Billing (Underbelly) como Jeff, el padre de Dana y propietario de Fullerton Airways.

Hugh Parker (Elvis) como Duncan, el padre y jefe de William.

Mia Grunwald (Romance at the Vineyard) como Michelle, la amiga de Dana.

Por esto es que muchos están agregando esta cinta a la lista de “mejores comedias románticas”

Cuando más cansados estamos y ponemos una película para relajar la mente, lo último que queremos muchos es sentirnos agobiados por la trama o tener que prestar demasiada atención a minuciosos detalles para entenderle.

Pues Love is in the Air es perfecta justamente porque no es pretenciosa, tiene una historia simple pero “sanadora”, con personajes carismáticos que te caerán bien. Esto es en parte la razón por la que se ha vuelto tan popular desde su estreno en agosto.

Love Is In The Air tiene muchas similitudes con You’ve Got Mail, otra de las comedias románticas por excelencia, sólo que navegando a una altitud de 15,000 pies. Él tiene grandes planes para comprar su pequeña aerolínea independiente, ella es feroz y no se deja vender, y al final, se enamoran. Meg y Tom caminaron para que Delta y Joshua pudieran volar.

Esta película es esencialmente un romance al estilo Hallmark con un presupuesto de locaciones ligeramente superior. El paisaje es hermoso y parte integral de la historia, y la mayor parte de la película se filmó en locaciones de las Islas Whitsunday en Queensland. Hay química entre Sasse y Goodrem, lo que ayuda a que la película se vea mejor.

Por más cliché y predecible que pueda ser, si no tienes nada mejor que hacer y sólo quieres desconectarte, no dudes en agregar esta cinta a tu lista de títulos por ver.