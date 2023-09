¿Se arrepiente de su infidelidad? Maryfer Centeno notó esto en el video de Adianez Hernández

La última semana Rodrigo Cachero y Adianez Hernández se vieron envueltos en una fuerte polémica tras darse a conocer su separación, y es que hasta ese momento solo se especulaba la infidelidad de la originaria de Cancún con el esposo de la ex del productor con quien tiene un hijo en común llamado Santiago.

Esto se confirmó días más tarde en voz de Larisa Mendizabal, quien compartió parte de su testimonio sobre cómo su ex Rodrigo Cachero, descubrió la infidelidad de sus respectivas parejas, diciendo tajante que prefería quedarse con todo lo bueno que vivió con Augusto Bravo a excepción de la última parte que fue la más oscura.

“Una vez que Augusto me dice que me fue infiel ya no hubo ningún intento de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’ y se fue de la casa donde vivíamos. No lo voy a negar, a partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles y dolorosas para mí, intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado, porque fue muy sorpresivo”. Comentó en un video publicado en sus redes sociales.

Rodrigo Cachero también hizo una declaración, quien, sin culpar a Adianez Hernández, exigió respeto para sus hijos, pues ellos han sido víctimas de acoso tanto en redes sociales como en la escuela, también reveló que nunca pensó que generaría tanto caos, luego de que sus amigas, (Alejandra Urdiain y Valeria Russek) y las de Larisa Mendizabal, fueran las primeras en confirmar la infidelidad de sus respectivas parejas.

Maryfer Centeno analiza el video de Adianez Hernández pidiendo disculpas

La famosa grafóloga e influencer, Maryfer Centeno, quien en muchas ocasiones nos ha revelado la verdadera cara de diferentes situaciones, se sumó a esta controversia entre los cuatro implicados, Rodrigo Cachero, Adianez Hernández, Larisa Mendizabal y Augusto Bravo.

Fue así que analizó el último video, en el que Adianez Hernández buscó exponer su verdad ante todo lo anterior dicho, y primero que otra cosa pidiendo respeto por sus hijos, quienes han vivido acciones crueles en la escuela, además confirmando lo que en su momento se dijo, diciendo que “se había enamorado”.

Según la famosa grafóloga, el lenguaje corporal de la ex pareja de Rodrigo Cachero decía: “Qué fuerte verdad. Pero sobre todo creo que llama la atención que todo el tiempo se vio más preocupada por la opinión pública que por el exesposo, por cómo se pueda sentir el exesposo”.

Explicó que sus movimientos daban a entender que estaba molesta, en todo momento con una actitud cerrada y hasta nerviosa, por tener que dar una explicación pública sobre la situación que está viviendo.

“Quiero que veas cómo enseña los dientes y cierra los ojos porque está enojada. Definitivamente, hay que ser muy respetuosos. Ahora quiero que veas el movimiento constante de las manos reflejando nerviosismo (...) las manos también están en forma de puño, está tratando de contener la emoción que está sintiendo”.

Y termina diciendo: “Es una postura cerrada porque no está dispuesta a abrir la comunicación, no está dispuesta a negociar sus ideas y este es el rostro que hace cuando dice ‘Mi amor se terminó’: las comisuras hacia abajo reflejando tristeza, las cejas se levantan reflejando desafía y, además, parece un rostro de incomodidad que es absolutamente normal ante una situación así”.

¿Qué dijo Adianez Hernández?

En su video ofreciendo una explicación y disculpa pública, Adianez Hernández habla sobre su falla y las situaciones que afrontó en su matrimonio, además de revelar su enamoramiento. “No supe controlar mis emociones, sí, me enamoré. Desafortunadamente, cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien, sabemos que hay quiebre y que con amor se superan, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites, superarlo es muy difícil y el amor se desgasta”.

Y terminó pidiendo disculpas no solo a Cachero, también a Larisa Mendizabal, sus padres, familia, hijos y a Santi, el hijo mayor del productor.

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí haberme separado con tiempo y debí haber hecho las cosas de mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer, solo el imaginarme el romper a mi familia me destrozaba muchísimo y fue muy difícil y yo sé que no lo hice bien, lo reconozco, hoy le ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizábal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi”.