Conoce a Augusto Bravo, el hombre con quien engañó Adianez Hernández a Rodrigo Cachero

Adianez Hernández finalmente confesó haberle sido infiel a su esposo, Rodrigo Cachero, luego que Larisa Mendizabal, ex esposa del actor expusiera que Augusto Bravo le estaba siendo infiel con la presentadora, noticia uqe ha causado un gran revuelo en el mdedio artístico.

Tras 11 años de relación Augusto le fue infiel a Larisa, y habría sido Cachero quien los descubrió y se lo hizo saber a su exesposa. Las criticas no han parado en las redes sociales de Adianez, pese a que pidió no ser juzgada.

En medio del alboroto muchos se han preguntado quién es Augusto Bravo, el hombre por el que se vino abajo el matrimonio de Rodrigo y Adianez.

Él es Agusto Bravo, el nuevo amor de Adianez Hernández

Lo primero que ha dejado sorprendido a los internautas es que Augusto era el compañero de vida de Larisa Mendizabal, la ex pareja y madre del hijo de Rodrigo Cachero, lo que muchos le cuestionan a Hernández que se haya involucrado con el novio de la exmujer de su esposo.

“Efectivamente, Augusto Bravo (...) me confesó que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me lo confesó porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando”, confesó Larisa en un video colgado en sus redes sociales.

Pese a que se podría pensar que hubo encuentros familiares donde coincidieron, Medizabal aseguró que intuye que se contactaron por redes sociales, pues nunca compartieron en ningún evento.

Actualmente, Augusto es empresario al contar con una firma de contadores y también con un negocio de comida junto a su hermano, pero anteriormente intentó formar parte del mundo del espectáculo, aunque no tuvo mayor éxito. Logró formar formó parte de la segunda y última temporada del reality show ‘Survivor México’ en 2021 y 2023, donde demostró tener habilidades para sobrevivir a competencias de supervivencia.

“Yo quería ser futbolista profesional, llegue a segunda división de las chivas. Luego fui cantante, luego actor, tampoco funcionó. Trabajé en producción de televisión, ahí sí duré muchos años… pero también se acabó”, llegó a confesar en 2019.

Hasta el momento, el tercero en discordia ha guardado silencio de su infidelidad, muy diferente a Adianez quien le pidió disculpas a su familia por haberlos engañado.

“Hoy ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal, y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer. Pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá por el dolor causado, a mis hermanos, al padre de mis hijos, a Rodrigo, a Santi… No supe controlar mis emociones y sí… me enamoré. Desafortunadamente cuando en las relaciones cabe un tercero es porque las cosas no están bien. Sabemos que hay quiebres, y que con amor se superan en las relaciones, pero cuando esos quiebres rompen ciertos límites, superarlo es muy difícil, y el amor se desgasta”, sostuvo.