Así descubrió Rodrigo Cachero que su esposa le era infiel con la pareja de su exesposa

Rodrigo Cachero está atravesando un momento difícil luego de anunciar su separación de su esposa Adianez Hernández, con quien compartió por al menos 5 años. Aunque en su momento no dio detalles de lo que los llevó a ponerle fin a su matrimonio, se han podido conocer los lamentables detalles.

Los seguidores del actor han quedado impactados luego de conocer que el motivo de la ruptura ha sido por la infidelidad que Adianez cometió dejando a su familia envuelta en un drama familiar, pues su nuevo romance es nada más y nada menos que con Augusto Bravo, pareja de la también actriz Larisa Mendizábal, ex esposa de Cachero.

Larisa rompió el silencio a través de sus redes sociales, luego de haber sido consultada en varias oportunidades sobre la situación amorosa de su expareja, por lo que no aguantó y contó toda la verdad.

Así se enteró Rodrigo Cachero que su esposa le era infiel

Aunque fue Larisa quien contó la verdad de lo que sucedió con quien era su compañero y Adianez, habría sido Rodrigo quien descubrió que ambos eran amantes, por lo que no dudó en contárselo a su expareja.

“Efectivamente, Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años. A principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me lo confesó porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez, se dio cuenta de lo que estaba pasando”, dijo.

Al parecer, el contacto entre ellos habría iniciado en redes sociales, pues pese a que sus familias estaban relacionadas nunca llegaron a coincidir en fechas importantes.

“No éramos amigos los cuatro, no salíamos juntos, no compartimos, en once años nunca coincidimos juntos en un cumpleaños o una reunión. Llevamos una relación cordial, pero no cercana. Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa. Supongo que su relación comenzó por redes sociales, no sé cómo ni por qué comenzaron a hablar, eso no lo sé. Una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo intención de su parte para hablar o explicar mucho. Solamente me dijo textualmente: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’, y se fue de la casa de donde vivíamos”, contó.

Ante las reacciones que han aparecido en redes sociales, Rodrigo apareció en sus redes sociales con un claro mensaje, donde delata que planeaba envejecer junto a su esposa, por lo que la situación lo está rebasando.

“Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando… todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila… Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir. Amé profundamente a Adianez y en verdad me visualizaba envejeciendo con ella, sin embargo, existe un libre albedrío al cual no tengo ni acceso ni control y que determinó el fin de nuestra relación”… dijo.

Hasta el momento ni Adianez, ni Augusto se han pronunciado al respecto, pero las redes sociales no la han perdonado pues incluso la tildan como “la nueva Karla Panini”.