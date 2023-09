“Me enamoré”: Adianez Hernández reconoció infidelidad y pidió que no se metan con sus hijos

Hace poco más de una semana que Rodrigo Cachero anunciaba su divorcio de la famosa conductora de Cancún, Adianez Hernández, tras 11 años de matrimonio, esto mismo que causó ruido en redes sociales por la sospecha de los internautas sobre una posible infidelidad por parte de ella al productor con el esposo de la ex pareja del productor .

Entre las primeras impresiones estuvieron las de las amigas de Cachero, Alejandra Urdiain y Valeria Russek, quienes habrían señalado como una ‘bajeza’ lo que hizo Adianez Hernández a su esposo, pues hasta ese entonces, quedaba como un supuesto, el engaño de ella, con la pareja de Larisa Mendizabal, Augusto bravo.

No fue hasta hace un par de días que Larisa Mendizabal, contó su versión de la historia, confirmando lo que tanto se había estado diciendo sobre la infidelidad que vivieron ella y Rodrigo Cachero con sus respectivas parejas, asegurando que pese a que su relación era únicamente por la convivencia del hijo que tienen en común ella y el productor, no entendía como se dio el ‘romance’ entre Adianez y Augusto.

Rodrigo Cachero / Adianez Hernández La pareja tuvo dos hijos y un matrimonio de 11 años. (Instagram: (@rocachero) / (@adianezhzr))

“Llevábamos una relación cordial, pero no cercana, ellos no se conocían, ni siquiera se habían tratado, él sólo sabía que ella era la esposa de Rodrigo y pues ella solo sabía que él era el esposo de Larisa y hasta ahí”. Dijo Larisa Mendizabal en un video posteado en Instagram.

Por su parte, Rodrigo Cachero en todo momento, ha pedido respeto tanto para su ex pareja como para sus hijos, de quienes destacó habían sido agredidos en redes sociales, resaltando que ellos no tienen por qué ser parte de esta controversia.

También te podría interesar: Rodrigo Cachero anuncia que se separa de Adianez Hernández y se desata el caos en las redes sociales

Adianez Hernández reacciona a acusaciones de infidelidad a Rodrigo Cachero

Luego de Larisa Mendizabal confirmara que había sido Rodrigo Cachero quien descubrió la infidelidad de sus respectivas parejas, la actriz supuso que su relación se había dado por redes sociales, además aseguró que Augusto Bravo también aceptó su falla: “Solamente me dijo textualmente: ‘Perdóname, no te merecías esto, no sé qué me pasó, ni yo me reconozco’, y se fue de la casa de donde vivíamos”.

Tras una oleada de ‘hate’ en redes sociales, de la misma que hasta los propios hijos de Cachero han sido víctimas, Adianez Hernández salió a exponer su verdad, a través de un video en su Instagram oficial, comentando:

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer; solo imaginarme romper a mi familia, me destrozaba, sé que no lo hice bien, lo reconozco, ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer, pido disculpas a mis papás, principalmente a mi mamá, a mis hermanos, a Rodrigo...”.

Aseguró que en el matrimonio ocurren muchas cosas a puerta cerrada y pidió respeto para sus hijos argumentando lo crueles que pueden ser los niños en las escuelas, además, pidió que cada uno de los involucrados se hiciera cargo de su culpa y que aquí no había víctimas.

También contó el abandono que sintió por parte de Rodrigo Cachero en su matrimonio: “Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción, tiene una reacción”.

También te podría interesar: Larisa Mendizabal confirma infidelidad hacia su ex Rodrigo Cachero en una historia como de telenovela

La confesión de Adianez Hernández: “Me enamoré”

Tras una serie de dimes y diretes, Adianez Hernández, finalmente hizo la confesión sobre su relación con Augusto Bravo, comentando: “No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré” y añadió: “Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele, no haberlo evitado”.

Por último, expresó su empatía y pena por lo que estaban enfrentando Rodrigo Cachero y Larisa Mendizabal, el enojo que pueden sentir y la traición, pero pidió hacer un análisis de los aspectos en los que el actor de 49 años había fallado: “Lo siento muchísimo, de verdad”.

También te podría interesar: Así descubrió Rodrigo Cachero que su esposa le era infiel con la pareja de su exesposa