¿Fortunas en juego? Ariana Grande y Dalton Gomez podrían perder esto tras su divorcio

La historia de amor entre Ariana Grande y Dalton Gómez ha llegado a su fin, esto luego de que oficializaran su separación a través de un comunicado donde el amor y el respeto entre ambos imperó ante todo, fue una fuente cercana la que habría comentado que: “Llegaron a la decisión juntos. Estaban teniendo problemas antes de enero, pero quieren seguir siendo los mejores amigos”

A su vez, Page Six informó que Dalton Gomez había hecho un último intento por recuperar a su esposa, visitándola en el set de grabación de Wicked en Londres, pero no funcionó, además, la fuente cercana a la pareja, comentó que la actriz y el agente inmobiliario han atravesado este proceso de la forma más equilibrada: “Han sido muy buenos amigos durante todo el proceso, y sus amigos y familiares han estado tratando de protegerlos”.

Ariana Grande y Dalton Gomez Instagram: @magacin247 (Instagram: @magacin247)

Desde este informe proporcionado a TMZ, la ex pareja no ha dado más declaraciones al respecto, pero apenas el fin de semana Ariana Grande se robó las cámaras tras aparecer en el torneo de Wimbledon junto a sus co-estelares Andrew Garfield y Jonathan Bailey, usando unas gafas dignas de Wicked, las cámaras no pasaron por alto que la cantante había dejado de usar su anillo de bodas.

La última vez que se le vio utilizando su anillo de bodas fue en abril durante el concierto de Jeff Goldblum en Londres.

¿La fortuna de Ariana Grande está en juego tras su divorcio con Dalton Gomez?

La pareja se casó en una íntima boda el 15 de mayo de 2021, en la casa de Montecito, California de Ariana Grande, utilizando un vestido diseñado por Vera Wang inspirado en Aubrey Hepburn.

Lo que pocos conocían es que ambos habían firmado un contrato prenupcial que, según el abogado P. Tyler Summers especializado en divorcios, la pareja había protegido sus activos, comentando que este acuerdo: “Casi con seguridad protege todos los activos e ingresos que cualquiera de ellos tenía antes del matrimonio”.

Ariana Grande boda con Dalton Gomez Instagram: @topchisme (Instagram: @topchisme)

Este experto en divorcios, habría comentado que es posible que haya una división de bienes ‘limitada’ por la poca duración del matrimonio. Summers explicó: “Cuando ambos cónyuges tienen éxito financiero, es probable que el acuerdo prenupcial especifique que lo que ella ganó y adquirió, y viceversa, se quedará con ellos”.

¿A cuánto asciende la fortuna de Ariana Grande y Dalton Gomez?

Según el sitio Celebrity Net Worth, la actriz de ‘Victorious’ acumularía una fortuna estimada en 240 millones de dólares a sus 30 años.

Mientras tanto, Dalton Gomez también tendría una buena posición, pues el agente inmobiliario forma parte de la empresa Aaron Kirman, conocida por cerrar contratos millonarios gracias a sus propiedades de alto nivel. Tan solo en 2020, se dijo que el exesposo de Ariana Grande trabajó en una propiedad cuyo valor alcanzaba los 8 mil millones de euros.

