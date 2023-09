Este es el k-drama que inspiró a una serie turca que fue prohibida: deja una gran lección

Las plataformas de streaming como Netflix cada vez están apostando por contenidos internacionales que rompen con lo ordinario. Esto ha llevado a que un gran número de suscriptores opten por series producidas en España, Turquía y Corea del Sur, en las cuales el idioma no ha sido una barrera para disfrutarse.

Si bien los tres países han creado sus propias historias, curiosamente comparten una en común que tuvo diferentes destinos: en Turquía fue prohibida.

¿Qué desató la polémica?

Serie turca Fue cancelada en su país de origen y rescatada por España (Netflix)

Se trata de If Only serie que correría a cargo de Ece Yorenc para ser transmitida en Turquía pero que después de quejas por las autoridades turcas sobre un personaje homosexual, Netflix terminó cancelándola.

“Debido a un personaje gay, no se concedió el permiso para filmar la serie y esto es muy aterrador para el futuro”, dijo al sitio web de cine turco Altyazi Fasikul, según el Financial Times.

If Only debía contar la historia de Reyhan, una madre de gemelos infelizmente casada, que de repente es transportada 30 años atrás, a la noche en que su marido le propuso matrimonio. La guionista aseguró que no hubo escenas de sexo gay ni contacto físico entre el hombre gay y otros personajes por lo que consideró la situación “exagerada”.

España rescató la historia

Si lo hubiera sabido Esta serie turca fue prohibida en su propio país (Netflix)

Por fortuna, se tomó la decisión de llevar su producción a España y adaptar su historia al país, convirtiéndose en una de las favoritas.

En España recibió el nombre Si lo hubiera sabido, fue supervisada por Ece Yörenç y protagonizada por Megan Montaner, Miquel Fernández, Michel Noher.

La historia gira en torno a Emma, una treintañera decepcionada de su matrimonio con Nando. Cuando su vida ha caído en la rutina y siente que perdió su propio brillo, piensa en qué habría pasado de haber rechazado casarse con su marido. Es entonces cuando es transportada al pasado, donde tendrá la oportunidad de reevaluar quién es y hacia dónde quiere ir.

Ésta es la serie original que inspiró a ‘Silo hubiera sabido’

De regreso al amor Un k drama que te dejará una gran reflexión sobre el matrimonio (Netflix)

Aunque muchos creen que la historia original proviene de Turquía, en realidad surgió en Corea del Sur, donde fue conocida como Go Back Couple/Go Back Spouses y traducida como De regreso al amor.

Ésta cuenta la historia de Man Jin-Joo y Choi Ban-do, un matrimonio que ha sido derrotado por la vida y se arrepienten de haberse casado. De forma inesperada, tienen una segunda oportunidad cuando ambos son transportados al pasado, a sus años universitarios cuando se conocieron.

De regreso al amor Un k drama que te dejará una gran reflexión sobre el matrimonio (Netflix)

La serie ofrece una conmovedora reflexión sobre el amor y las relaciones y cómo la vida no siempre resulta como habíamos imaginado. Al mismo tiempo mezcla humor, diversión retro de los 90 y una dosis de drama para equilibrar las cosas.

Si algo es importante rescatar de cualquiera de las versiones es la forma en la que nos pone a pensar que si bien todos quisiéramos cambiar ciertas decisiones que tomamos en el pasado, finalmente afectaríamos otras oportunidades que han llegado. Quizá cambiar el pasado nos haría no caer con la persona equivocada pero significaría perder a otros seres queridos.