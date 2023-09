Ésta es la mini serie de Netflix que te dejará un gran mensaje de amor y resiliencia

Netflix ha apostado fuerte por las mini series que con pocos episodios enganchan a la audiencia más exigente. Y es que con el ritmo tan acelerado de vida que llevamos, consumir series se puede volver complicado y es gracias a las mini series que podemos hacer maratones sin tener que invertir tanto tiempo.

El hecho de ser producciones cortas, no significa que no tengan un alto presupuesto, actores de primera o un guión lo suficientemente impactante. De hecho, muchas de estas mini series cuentan con un alto nivel y dejan grandes lecciones de vida.

Desde cero La mini serie tiene un gran mensaje (Netflix)

Ésta es una de las mini series que más ha impactado a la audiencia

Se trata de Desde Cero (From Scratch), una historia de amor que sigue a Amy Wheeler (Zoe Saldana), una estudiante estadounidense que se dirige a Italia y a Lino (Eugenio Mastrandrea), un chef siciliano con quien inicia un apasionado romance. Las cosas dan un giro inesperado cuando Lino enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ve amenazado, obligando a Amy a ser más fuerte.

El amor de Amy y Lino, aunque comenzó en un nivel un tanto difícil, desafía todas las probabilidades y crece hasta convertirse en una inspiración. El tema de la unión familiar también resuena con fuerza cuando las familias de ambos deben unirse aún cuando tienen diferentes tradiciones e ideales.

Desde cero Con tan sólo 8 episodios, esta mini serie ha causado gran impacto (Netflix)

Una historia real

La mini serie de 8 episodios se basa en un libro titulado From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home de Tembi Locke. La autora incluso aportó escribiendo algunos episodios, lo cual garantiza que le inyectó mucho corazón.

Tembi Locke se ve reflejada en Amy. Ella es nativa de Houston, conoció a Saro en una calle de Florencia, Italia y fue amor a primera vista. En ese momento, no podría haber sabido que ese hombre se convertiría en su vida y que eventualmente lo perdería a causa de una forma rara de cáncer.

Saro era un chef italiano profesional, y cocinar y comer su comida siciliana nativa fue una pasión que ambos compartieron a lo largo de los años. Después de su muerte, Locke regresó a Sicilia con la hija adoptiva de la pareja para poder acercarse a la familia de Saro, a quienes inicialmente no les agradaba Locke porque era afroamericana.

Sin embargo, es en la calidez de la madre de Saro que Locke descubrió tanto el alimento de una comida sencilla y fresca como el consuelo de una comunidad unida. Sus memorias de 2019 sobre esa experiencia, exploran el empezar de nuevo, el perdón, la identidad multicultural y el descubrimiento culinario.

Desde cero Zoe Saldana protagoniza esta mini serie (Netflix)

Una de las grandes lecciones que nos deja esta mini serie es que a pesar de los desafíos presentes de la vida, está bien perseguir lo que deseas para tu futuro

Está bien amar de nuevo. La verdadera “Amy” – Tembi – capturó su historia de amor en palabras y películas, pero eso no significa que no haya dejado atrás esa historia. Hacia el final de la serie, vemos sus intentos de enmendar la decisión de la vida de quitarle a su amor. Ella decide seguir adelante. Tenía curiosidad por ver qué pasó con ella después y resulta que se volvió a casar en 2020. Sin embargo, esta carta de amor de una película ayudó en su proceso de duelo y compartió con los espectadores sobre el amor que una vez compartió con Saro.