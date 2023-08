Netflix tiene estas 3 mini series que te devolverán la esperanza de encontrar un amor bonito

El amor es complicado, especialmente cuando hemos estado atadas a tantas expectativas de “lo que debería ser”. Tenemos tantas presiones encima que a veces terminamos conformándonos con menos de lo que realmente merecemos; aceptamos migajas y pasamos por alto las señales de alerta de que algo no está bien.

Con todo eso es muy fácil que nos rompan el corazón y si has pasado por algo así pero mantienes la esperanza de encontrar un amor bonito, estas mini series se sentirán como un abrazo. Además, cuentan con pocos episodios, lo que las hace digeribles e ideales para ver si no tienes mucho tiempo.

El amor no sólo se trata de chispas y mariposas en el estómago, también hay que enfrentar tempestades y los claroscuros del otro.

Un cuento perfecto

Un cuento perfecto sigue la fórmula de dos personas de diferentes orígenes que por azares del destino se encuentran, se enamoran y se enfrentan a los altibajos del amor aprendiendo grandes lecciones en el camino.

Quizá puede sonar a cliché, pero este es el tipo de series que nos cautivan con su encanto y humanidad, episodio tras episodio.

La serie está protagonizada por Anna Castillo, Álvaro Mel y Ana Belén y está basada en la novela homónima de la autora Elísabet Benavent, quien ya cuenta con dos adaptaciones en Netflix de otras de sus obras: Valeria (2020) y Fuimos canciones (2021)

¿De qué trata?

Margot y David vienen de mundos diferentes. Mientras que ella es heredera de un imperio hotelero, él tiene que lidiar con tres trabajos para llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que solo ellos dos pueden ayudarse mutuamente a recuperar el amor de sus vidas.

La serie sólo tiene 5 episodios y si bien no busca reinventar el género romántico, funciona y gira en torno a los mismos elementos que hicieron que miles de comedias románticas tuvieran éxito antes: actores jóvenes y encantadores, diálogos bien escritos y un conflicto que ¿spoiler? se resolverá con el poder del amor.

El tiempo que te doy

“Lina y Nico rompen después de muchos años juntos. Ella, que quiere avanzar con su vida, se esfuerza por empezar de nuevo y pensar un poquito menos en él cada día. Ve todo lo que quieras. Nominada a tres premios Feroz, incluidos los de mejor serie dramática y mejor actriz protagonista (Nadia de Santiago)”, reza la sinópsis de Netflix.

Ésta es otra mini serie española que vale la pena ver si estás buscando una historia de amor con una gran lección. Durante los 10 episodios de 11 minutos de duración navegas entre el feliz pasado y el doloroso presente, adentrandote en el proceso de duelo y superación.

Desde Cero

“Amahle “Amy” Wheeler, una estudiante estadounidense que estudia en Italia, conoce y se enamora de Lino, un chef siciliano. Cuando Lino enfrenta problemas de salud y el futuro de la pareja se ve amenazado, las dos familias se unen”.

La mini serie de 8 episodios se basa en un libro titulado From Scratch: A Memoir of Love, Sicily and Finding Home de Tembi Locke. La autora incluso aportó escribiendo algunos episodios, lo cual garantiza que le inyectó mucho corazón.

Desde Cero profundiza en el concepto del amor verdadero y es una historia cautivadora y desgarradora a la vez pues va escarvando en las complejidades emocionales de sus protagonistas.

Ambos personajes se sienten reales y crudos en sus emociones mientras muestran vulnerabilidad y compasión a lo largo de la serie limitada.

Zoe Saldaña como Amy es carismática, inspiradora y adorable mientras que Eugenio Mastrandrea como Lino también ha hecho un trabajo fantástico. La química entre ambos sin duda es clave para engancharte en la historia.