‘Tu tiempo llama’: ¿de qué trata la nueva serie surcoreana que llegó a Netflix?

Tu tiempo llama aterrizó en Netflix este 8 de septiembre con miras a convertirse en la nueva serie surcoreana favorita de los suscriptores de la plataforma con una trama llena de romance y nostalgia.

Los fans de los k-dramas llevaban meses esperando por el estreno de este proyecto. No obstante, si no eres tan seguidor, te contamos de qué trata y otros detalles que debes saber antes de verlo.

Escenas de la serie 'Tu tiempo llama' | (Netflix)

¿De qué va la serie surcoreana Tu tiempo llama?

Tu tiempo llama sigue la historia de una mujer llamada Jun-hee en 2023. Ella está luchando por superar la muerte de su novio de toda la vida, Yeon-jun, quien murió en un accidente un año antes.

La protagonista tiene una vida vacía desde entonces, pero con la extraña sensación de que su novio vive. Su existencia sin propósito cambia cuando recibe una foto y un paquete de un anónimo.

La imagen muestra a una joven igual a ella, un muchacho idéntico a su fallecido novio y un desconocido posando frente a una tienda: Discos 27. El paquete trae un walkman y una cinta.

Jun-hee decide escucharla, pero al reproducirla viaja hasta 1998. En esta época, un joven llamado Si-heon descubre que a su mejor amigo, In-gyu, le gusta una trabajadora de Discos 27: Min-ju.

Él decide ayudarlo y los tres estudiantes forjan una amistad; sin embargo, sus vidas dan un giro cuando Min-ju sufre un accidente de tránsito. Días más tarde, despierta sintiéndose muy diferente.

Y es que algo cambió: Jun-hee despertó en el cuerpo de Min-ju. Al abrir los ojos, la primera persona que ve es Si-heon, quien resulta ser el clon de su Yeon-jun, lo cual la asombra, pero le da alegría.

A raíz de su cambio de personalidad repentino, Si-heon comienza a enamorarse de la nueva Min-ju e In-gyu va perdiendo paulatinamente su lugar en la relación que está brotando entre ellos.

En tanto intenta comprende cómo funcionan los viajes en el tiempo y cómo lograr que las cosas regresen a la normalidad, Jun-hee descubre que el accidente que sufrió Min-ju fue premeditado.

Ante esto, la heroína hará equipo con Si-heon e In-gyu con el fin de descubrir quién está buscando asesinar a la joven cuya vida está usurpando en 1998 para protegerla de su posible muerte.

¿Quiénes protagonizan Tu tiempo llama?

Tu tiempo llama está protagonizada por Jeon Yeo-been en la piel de Han Jun-hee y Kwon Min-ju. La actriz es reconocida por su actuación en series como Vincenzo (2021) y Be Melodramatic (2019).

El galán Ahn Hyo-seop, a quien el público recordará por su actuación protagónica en Propuesta laboral (2022), se encarga de interpretar a los personajes de Gu Yeon-jun y Nam Si-heon.

Mientras, el actor Kang Hoon encarna el papel de Jung In-gyu en la ficción. El histrión ha actuado antes en tramas como The Red Sleeve Cuff (2021-2022) y La pensión romántica secreta (2023).

¿Tu tiempo llama está basado en un libro?

El k-drama no está basado en un libro, pero se trata de una adaptación de una serie taiwanesa titulada Someday or One Day que se emitió por CTV desde finales de 2019 hasta inicios de 2020.

La producción original estuvo encabezada por Ko Chia-yen, Greg Hsu y Patrick Shih y contó con 13 episodios. El proyecto fue todo un éxito dentro y fuera de su país de origen y ganó varios premios.

¿Cuántos capítulos tiene Tu tiempo llama?

La reversión surcoreana de Someday or One Day cuenta un episodio menos que la trama original. Es decir, Tu tiempo llama tiene un total de 12 episodios. Todos ya están disponibles para ver en Netflix.