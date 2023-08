¿David Zepeda y Fernando Colunga enemigos? El actor rompió el silencio y contó la verdad sobre lo que pasó

David Zepeda y Fernando Colunga son uno de los actores más famosos de México, y recientemente se ha dicho que no tienen la mejor relación.

Y es que hace unos días una fuente le dijo a la revista TV Notas que Zepeda y Colunga tuvieron un problema, que llevó a que uno saliera de la telenovela del remake de “El Maleficio”.

Al parecer los dos participarían, pero Zepeda dijo hace meses que no estaría en la novela de José Alberto Castro, porque no llegaron a un arreglo, pero según la fuente, esa no sería la razón.

Según dijo esta fuente a la revista, al parecer es un contacto que trabaja en la telenovela, Fernando Colunga se molestó porque Zepeda iba a interpretar el papel de su hijo, y solo es 8 años menor que él, lo que al parecer no le gustó, pues lo haría parecer más viejo.

“¿Cómo David con solo ocho años menos iba a ser su hijo? Fernando sentía que eso era acentuar todavía más su edad”, dijo la fuente al medio.

Además, destacó que Colunga también empezó a hablar mal de David. “Fernando comenzó a hablar mal de David. A decir que a él no le gustaba actuar con pésimos actores que se habían iniciado como modelos, contratados solo por su físico y David se enteró”.

Y según la fuente, esto haría que el productor de la telenovela tuviera que elegir, y dejara a Zepeda por fuera.

David Zepeda aclara lo que ocurrió entre él y Fernando Colunga en sus redes

Ante estos rumores, el actor David Zepeda se pronunció a través de sus redes, decidió romper el silencio y lo aclaró todo seguir evitando las especulaciones y chismes.

“Les aclaro: me invitan a participar en la telenovela El Maleficio, producción del sr. José Albert Castro…1. No iba a ser el hermano de Fernando Colunga, era una actuación especial, que se me hizo atractiva por volver a trabajar con el sr. José Alberto Castro y con Fernando Colunga nuevamente, ya que habíamos trabajado juntos en la telenovela Soy tu dueña”, comenzó aclarando el actor.

El Actor #DavidZepeda aclara el motivo por el cual no participará en la nueva versión de #ElMaleficio así mismo explica que no tiene nada que ver que haya sido por culpa de #FernandoColunga cómo se ha especulado en muchos medios. 🎬 pic.twitter.com/cExD9bWJN9 — Romega TV (@Romegadigitaltv) August 30, 2023

Y, además, dejó claro que tiene una gran amistad con Colunga. “Fernando Colunga y yo tenemos una amistad de hace años y no tuvimos ni hemos tenido diferencia alguna. 3. No participo en la telenovela porque no llegamos a un acuerdo con la producción por otros factores. 4. Le deseo todo el éxito a esta gran historia y a este gran equipo encabezado por José Alberto Castro”.

Así, Zepeda terminó con cualquier rumor de enemistad con Fernando Colunga, y aclaró una vez más que no estará en la novela por no llegar a un acuerdo, pero no por culpa de otro actor.