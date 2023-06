“Ya dio el viejazo”, Fernando Colunga reaparece con barba a sus 57 y le preguntan “¿dónde quedó el galán?”

Fernando Colunga El actor volverá a las pantallas en una nueva producción, pero no ha gustado su look (Rodrigo Varela /Getty Images)

Fernando Colunga ha sido uno de los galanes de telenovelas más exitosos y admirados de México, protagonizando novelas como La usurpadora, Amor real, y Mañana es para siempre.

El actor ha tenido una vida muy privada, y desde hace años ha estado alejado de las producciones, la última telenovela que protagonizó fue Porque el amor manda, en el 2012.

Luego, el año pasado volvió con todo a la serie de Netflix, El secreto de la familia Greco, donde como siempre hizo un gran trabajo, pero esta vez ya no como galán, sino como un asesino y secuestrador.

Desde ese entonces no se le había visto hasta ahora, donde vuelve a las pantallas con una nueva producción muy esperada, y ya salió a la luz cómo lucirá.

Fernando Colunga recibe críticas por su nuevo look en telenovela con Ana Brenda

Ahora Fernando Colunga protagonizará a sus 57 años una nueva novela de Telemundo, El Conde: amor y odio”, donde lo hará al lado de Ana Brenda.

Ya se ha podido ver un primer vistazo de su personaje y no gustó a muchas de sus fan s, pues aseguran que se ve muy “viejo” y que la barba no le favorece.

“Ya dio el viejazo, que feo se ve”, “uy esa barba no le favorece para nada”, “pero qué le pasó a mi Fernando Colunga, no se parece”, “uy tan guapo que era, ya se ve viejo”, “no puedo creer lo viejo que se ve, los años le cayeron mal”, “ay no puedo creer que sea él, se ve tan feo”, y “wow él era un galán, ya así no me gusta”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Fernando dará vida a Alejandro Gaitán, un joven humilde y campesino, y esta será una adaptación de una de 1844, El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas, y se ve que habrá mucha acción.