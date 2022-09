Adela Noriega y su historial amoroso: a uno de estos actores lo rechazó con anillo en mano

Adela Noriega es una de las actrices mexicanas más hermosas y exitosas, que ha llevado una vida muy privada y discreta, lejos de los medios de comunicación.

Toda su vida es un misterio, y actualmente se sabe muy poco de ella, pues hace ya varios años que se alejó de las pantallas desde que hizo su última telenovela, Fuego en la sangre en el 2008.

De hecho, en una oportunidad aseguró que prefería mantener su vida privada y no contar nada a la prensa.

“No soy de las actrices que les gusta sacar todo lo que es mi vida privada y si ando con ‘Fulanito’ o con ‘Perenganito’, y que si salí con este o con el otro”, dijo en una entrevista.

Aunque nunca ha confirmado alguna relación con actores mexicanos, sí se le relacionó con muchos, y muy famosos, y aquí los recordamos.

Adela Noriega: así ha sido su historial amoroso

Luis Miguel

Mucho se habló de un supuesto romance entre Adela Noriega y Luis Miguel cuando ella tenía 15 años y protagonizó su video Palabra de honor.

Sin embargo, durante una entrevista con Cristina Saralegui la actriz desmintió los rumores, y aseguró que solo eran amigos. “Sí, alguna vez he salido con Luis Miguel, pero como amigos, y es un ser humano maravilloso, es lindísimo”.

Ernesto Laguardia

También se le relacionó con Ernesto Laguardia en 1987 , cuando protagonizaron Quinceañera , dando vida a Maricruz y Pancho.

Muchos aseguraban que el romance había traspasado las pantallas, pero ella también lo desmintió en una entrevista. “Con Ernesto sí me llegaron a inventar algún romance. He tenido la suerte de trabajar con puros compañeros de verdad lindos”.

Fernando Carrillo

Fernando Carrillo y Adela Noriega protagonizaron la telenovela María Isabel en 1997, y también corrió el rumor que eran novios. Sin embargo, no hubo tal romance, aunque él sí estaba interesado en ella.

“Sí nos inventaron por ahí el romance, pero no hay nada de romance. Lo que sí es un excelente compañero de trabajo. Hay una muy bonita amistad con él y, además, tiene una familia muy linda, pero no hay ningún romance”, dijo la actriz.

El actor recientemente reveló que él sí se enamoró de Adela y hasta le dio un anillo de compromiso, pero ella lo rechazó.

“En realidad me enamoré yo creo que solo. Ahí sí perdí la cabeza, me enamoré gacho... no era para mí”, dijo Fernando y además aseguró que se quedó con anillo en mano, pues le propuso matrimonio, pero ella dijo que no porque no estaba enamorada de él.

Eduardo Yáñez

A Adela Noriega también se le relacionó con Eduardo Yáñez cuando protagonizaron Dulce desafío en 1988, pero ellos siempre negaron un romance.

Además, también interpretaron a una pareja en Fuego en la sangre, y la química era evidente, pero siempre aseguraron que solo eran amigos.

Fernando Colunga

A la famosa actriz también se le relacionó con Fernando Colunga , tras protagonizar la telenovela Amor real en el 2003.

La química entre ellos era muy fuerte, por lo que aseguraron que tenían una relación, pero ellos nunca confirmaron nada.