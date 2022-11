Los nuevos proyectos de Fernando Colunga: protagonizará una serie de Netflix

Luego de seis años de ausencia, Fernando Colunga regresa a las pantallas por la puerta grande con nuevos proyectos alejados de la telenovela, el género que lo consagró como estrella.

A sus 56 años de edad, el intérprete está listo para dar un giro en su prolífica carrera y hacer la transición a las series de televisión con historias y personajes mucho más complejos.

En estas producciones, el carismático actor volverá a cautivar con su talento y entrega, pero además mostrará facetas suyas que el público no ha visto en sus más de tres décadas de trayectoria.

A la par, no solo seguirá trabajando en la pantalla, sino también detrás de ella, un trabajo que lleva ejerciendo durante el tiempo que ha pasado desde que estrenó su última telenovela en 2016.

“He estado trabajando detrás de las cámaras, he estado escribiendo, he estado produciendo, no he parado”, develó en una reciente entrevista con el programa mexicano De primera mano.

“Actor que se queda quieto, actor que se seca. Entonces yo siempre estoy buscando qué hacer”, expresó.

Los proyectos con los que Fernando Colunga hace su magistral regreso a la actuación

A continuación, te contamos todos los detalles de los nuevos proyectos con los que el famoso histrión mexicano hace su esperado retorno a la actuación.

El secreto de la familia Greco

La producción con la que Fernando Colunga hace su gran regreso a la pantalla es El secreto de la familia Greco, una miniserie de drama criminal basada en hechos reales con la que hace su debut en Netflix.

En la serie producida por Underground producciones y Telemundo, empresa con la que firmó un contrato en 2020, el artista se encarga de encarnar al patriarca de la familia: el perverso Aquiles Greco.

Sobre este papel, el histrión confesó que fue un gran reto para el que se preparó con la ayuda de la maestra de la actuación y primera actriz mexicana Patricia Reyes Espíndola.

“Cuando me sueltan un personaje obviamente tan complejo, al que hay que hacerle tanta preparación, yo me tomé la libertad de invitar a trabajar conmigo a Patricia Reyes Espíndola que es una mujer que admiro muchísimo”, contó al medio antes citado.

“Paty tuvo la gentileza y amabilidad de aceptar, de venirse a trabajar conmigo para poder armar un personaje (…) porque es un rol que está creado desde lo mental hasta lo físico”, agregó.

El artista destacó que hubo “un trabajo de todo lo que ha sucedido con este hombre, porque a pesar de que no es histórico, es de la vida real, entonces tiene elementos muy fuertes (…)”.

“Yo creo que este personaje les va a poder dar de mi parte, dentro de este arco dramático, un pedazo tal vez que no habían tenido oportunidad de ver de mí y que creo que puede ser muy interesante para el público”, añadió.

En la charla, además resaltó la labor del equipo de peinado y maquillaje para lograr una caracterización verosímil para su rol, quien tiene 75 años en el proyecto ambientado en los 80.

De igual forma, el galán de melodramas develó que no solo ha trabajado delante de las cámaras en este proyecto, sino también detrás de estas como parte de la producción.

“Yo sé que muchas veces no se sabe lo que hay detrás de esto pero llevamos preparándolo alrededor de dos años”, develó sobre la serie que se grabó en Argentina.

“Esto es algo que me propuso el señor Marcos Santana y el señor Sebastián Ortega y me hicieron el favor de llevarme de la mano con ellos en todo lo que fue la construcción de este trabajo por completo”, afirmó.

“Entonces, me la he pasado pegado ahí con ellos, viendo con los escritores, con el director, con todos. Me dieron la oportunidad de estar ahí con ellos no con un crédito de productor, pero sí de participar (...)”, dijo.

En la entrevista, Colunga aseveró creer que las audiencias “se van a pasar un buen momento viendo esto” y “va a haber mucho qué reflexionar”. Además, reafirmó que verán otro lado de él.

“El público que me ha hecho el favor de seguirme en la televisión, me conoce haciendo básicamente melodrama; la gente que me ha hecho también el favor de visitarme en el teatro, ahí ves que nada más hago comedia o farsa (…)”, expuso.

“Estoy muy agradecido porque me hayan abierto esta ventana para poder llegar al público ahora con otro rostro, con otra imagen y con otras características muy diferentes a lo que han visto”, remarcó.

Además de Colunga, los actores Lisa Owens, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián, Antonio de la Vega y Manuel Masalva también forman parte del elenco.

“La oscuridad que manejan los personajes es muy interesante”, adelantó. “Es un gran reto, pero yo creo que los actores estamos comprometidos con el público a darles cosas de calidad. Eso fue lo primero que me llamó la atención”.

Por último, sostuvo que no abandona lo que ha venido haciendo por esta nueva faceta. “Por supuesto que lo voy a seguir haciendo, pero es algo que me llena de mucho gusto…”, concluyó.

Con nueve intensos capítulos, El secreto de la familia Greco se estrena en Netflix este 4 de noviembre de 2022.

El conde: amor y honor

La segunda producción que ha tenido a Fernando Colunga inmerso en los sets durante este año es El conde: amor y honor, un melodrama que protagonizará con la actriz Ana Brenda Contreras.

En este proyecto de Telemundo, basado en el clásico de la literatura El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, el histrión personificará el papel de Alejandro Gaitán.

La producción seguirá la apasionante historia de amor entre el humilde campesino Gaitán y la hermosa e inquieta Mariana en San Jacinto, México, durante la década de los 30.

Desgraciadamente, la madrastra de Mariana, la malvada Josefina de Zambrano, y Gerardo Villarreal harán hasta lo imposible por frustrar el romance y convertirlo en un auténtico infierno.

Alejandro será inculpado de un doble homicidio que no cometió y, sin que nadie conozca su paradero, lo enviarán a una celda en una lejana isla ubicada en el Océano Pacífico.

En este calabozo, conocerá al noble español Amador Guzmán. Él le revelará que es dueño de un tesoro oculto y le regala todo su contenido antes de perecer en prisión cumpliendo su condena.

Unos 17 años después, en la década de los 50, Alejandro se fuga, recupera su fortuna y regresa a su pueblo solo para descubrir que Mariana está casada con Gerardo y todos lo hacen muerto.

Ante este panorama, el protagonista decide maquinar un plan para hacer pagar a todos los que lo traicionaron, especialmente, Mariana a quien piensa parte del complot en su contra.

Así es que Alejandro se convierte en el poderoso Conde Joaquín de Montenegro y emprende una peligrosa venganza contra los responsables de robarle la felicidad y casi dos décadas de vida.

Aparte de sus protagonistas, el elenco incluye a Marjorie de Sousa, Sergio Sendel, Chantal Andere, Víctor González, Helena Rojo, Omar Fierro, Javier Díaz Dueñas, Manuel Navarro y más.

La producción se grabó en México y llegará a las pantallas de la cadena hispana en 2023. También se espera que la historia se estrene en Netflix el próximo año.

Cabe destacar que esto no es lo único nuevo que el actor está preparando. En su plática con De primera mano, Fernando Colunga avanzó que está trabajando en más proyectos de los que todavía no puede dar detalles.

“Creo que les tengo sorpresas muy padres para 2023 (...) me imagino que para febrero o marzo”, adelantó. “Ya no me voy a regresar tanto a detrás de las cámaras, voy a estar bastante más adelante. Ya platicaremos”.