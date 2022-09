La cómica venganza de Edith González a Fernando Colunga en ‘Nunca te olvidaré’: ¿qué hizo el galán?

En el año 1999, Fernando Colunga y Edith González protagonizaron con maestría Nunca te olvidaré, una exitosa telenovela producida por Juan Osorio y Carlos Moreno Laguillo para Televisa.

En el melodrama, los actores encarnaron a Esperanza y Luis Gustavo, dos jóvenes enamorados que deben enfrentarse a la oposición de muchos antagonistas para dar rienda suelta al amor.

La innegable química de Colunga y González se explicaba gracias a la gran complicidad de las estrellas detrás de cámaras. Durante el rodaje del proyecto, ambos forjaron fuertes lazos amistosos.

Sin embargo, como en todas las relaciones, no todo fue siempre color de rosa. De hecho, en una ocasión, el histrión tuvo un gesto que desagradó a la actriz, quien no dudó en vengarse.

El día en que Edith González se vengó de Fernando Colunga en el set de Nunca te olvidaré

Hace muchos años atrás, en una visita al show de Cristina Saralegui, Edith González y Fernando Colunga compartieron la divertida anécdota que vivieron en la filmación de la producción mexicana.

La siempre recordada intérprete narró que el actor le dio un pequeño golpe a modo de broma durante una conversación que no le gustó y no estaba dispuesta a dejar pasar.

Por esto, con el fin de cobrar venganza, decidió sorprenderlo con una atrevida acción en plena grabación de una escena de pasión que estuvo lejos de molestar a su coprotagonista.

“Un día estábamos platicando y llega este (Colunga) y me hace así (un golpe) y con el tamaño y ya sabes”, comenzó a contar tan simpática como siempre en el programa.

“Dije: ‘me voy a desquitar donde él no pueda hacer nada’ y entonces llega la escena del beso y le muerdo los labios bien fuerte”, recordó ante un Fernando que no aguantaba la sonrisa.

No obstante, lo que Edith nunca se esperó era que su compañero decidiría devolverle la jugada en la siguiente escena apasionada que tuvieron, comenzando una pícara guerra de besos entre ambos.

“En la siguiente escena, ¡él me la devolvió! Así estábamos los dos con los labios sangrantes”, contó entre risas la estrella de la televisión fallecida en 2019 tras una lucha contra el cáncer de ovarios.

Ante el relato, Fernando reconoció públicamente que solo un pensamiento invadía su mente mientras los dos estaban en este juego: “Yo dije: ‘¡no pues, se está poniendo buenísimo esto!”.