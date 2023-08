“Ya ganaste en la vida”: hijo de Violeta Isfel la presume y muestra el lazo de madre soltera

En 2009, Violeta Isfel se colocó como uno de los grandes íconos de aquellos años, gracias a su participación en la telenovela de Luis de Llano, ‘Atrévete a Soñar’, donde dio vida a la villana, Antonella, quien formaba parte de las divinas.

Y es que, cómo no recordar sus característicos accesorios, como su gran pluma de corazones que siempre cargaba con ella, misma que se convirtió en uno de los objetos más replicados por las niñas de ese entonces. Además, su canción de ‘Las Divinas’ que entonaba: “Nadie pasa de esta esquina, aquí mandan las divinas, porque somos gasolina, gasolina de verdad”.

Sin duda, la telenovela protagonizada por Danna Paola, Eleazar Gomez y Violeta Isfel, se convirtió en una de las más queridas y recordadas, dejando una huella en la memoria de muchas niñas que, al día de hoy, siguen recordando.

Pero este sabor, fue agridulce para Violeta Isfel, quien reveló en una reciente entrevista con Yordi Rosado, que su estancia en ‘Atrévete a Soñar’ había sido una de las más complicadas en su vida.

Las dificultades que afrontó Violeta Isfel durante ‘Atrévete a Soñar’

Pese a que ‘Atrévete a Soñar’ gozó de las mieles del éxito, Violeta Isfel de 38 años comentó que para ella había sido todo lo contrario, y que representó uno de los momentos más difíciles, de su vida.

“Si no nos llevaban a hacer unas fotos, nos llevaban a grabar la canción nueva y si no córrele porque te tienes que aprender la nueva coreografía... Las giras de Atrévete a soñar a nosotros no nos llevaron ni maquillaje, ni peinado. Nada. Nos hacíamos cargo nosotros de todo. [...] Eran jornadas larguísimas porque eran cuarenta escenas en un mismo día, pero entonces terminaba el día de llamado el viernes y así como terminaba era correr al avión...”.

Pasando tanto tiempo en las grabaciones, Isfel lamentó haberse perdido los momentos más importantes en la vida del pequeño Omar, y es que ella era la única en el set quien, a sus 24 años, ya era madre.

Contó que se perdió el momento en el que su hijo aprendió a andar en bicicleta y reveló que de esas historias tenía otras 40 de las que aún se lamentaba no haber vivido por estar en el trabajo.

Hijo de Violeta Isfel muestra su orgullo por su mamá

Fue durante su participación en el 2000s Pop Tour, cuando volvió a subirse al escenario a cantar la icónica canción de ‘Las Divinas’ 13 años después, donde fue acompañada por su hijo Omar.

La actriz contó que cuando era niño, nunca la acompañó, esto por proteger su seguridad y por el temor de que lo empujaran o le pasara algo, fue entonces que la sorprendieron con un ‘invitado especial’.

“Me dicen ‘ven Violeta que te tienes que tomar una foto’ y en eso lo veo entrando. No podía dejar de ver al niño chiquito, pero ahora un niño grandote y me abrazó con todo el corazón y me dice ‘mamá, no inventes, es que qué pedo con esto, me puedes explicar’”.

Omar Isfel de 19 años, sorprendido por el impacto de su mamá, terminó expresándole su agradecimiento y orgullo comentándole: “‘Me hubiera encantado explicarle a mi niño de 6 años esto que estoy sintiendo hoy. Te amo mucho mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí'”.