Angelique y Sebastián Rulli son acusados de “no saber estar separados” y así se defienden

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se preparan para comenzar el rodaje de ‘El extraño retorno de Diana Salazar’. Esta producción llega unos meses después de que la actriz se diera unas vacaciones tras el final de la telenovela El amor invencible, mientras que Rulli terminó el proyecto Más Allá de Ti.

Será por quinta ocasión que trabajarán juntos en una telenovela pues ya tienen ‘Teresa’ (2010), Lo que la vida me robó (2013), Tres veces Ana (2016) y Vencer al pasado (2021) en su haber.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli son atacados por volver a trabajar juntos

Angelique Boyer La nueva telenovela de Angelique Boyer y Sebastián Rulli (Instagram)

Si bien ambos han tenido sus propios proyectos, el que vuelvan a trabajar juntos ha desatado críticas en redes sociales por parte de quienes los acusan de “no saber estar separados”.

“Admiro cómo actores a Angelique Boyer y a Sebastián Ruli,pero ya me tienen arto,salen en casi todas las novelas, y siempre juntos, yá cambienles d pareja,también está Gabriel Soto y David Zepeda, síempre ellos,ya hartan”; “No tienen otros actores que no sean Sebastián y Angelique?”; “Ya no tienen más protagonistas??? Son buenos la verdad pero ya van como 3 novelas en dónde ellos son protagonistas”; “Otra vez Angelique y Sebastián??? qué no tienen otros?? no saben estar separados”; “Son muy buenos actores pero es hora de separarlos”; “Dios mio qué necesidad de estar pegados!! que cada quien tenga sus propios proyectos!!”, se lee.

Angelique y Sebastián han estado juntos desde hace 8 años, formando una de las relaciones más estables del espectáculo. En repetidas ocasiones ha sido cuestionada sobre por qué no se ha casado, a lo que ella ha respondido que no considera que un papel valide su amor.

Angelique Boyer La pareja lleva 8 años de relación (Instagram)

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo en una entrevista.

También han dejado claro que no se enfocan en los comentarios negativos en torno a su relación personal ni laboral. Si bien nunca se han dedicado a responder a los haters, su trabajo habla por cuenta propia pues el que sean pareja en la vida real no ha impedido que se comprometan al cien en los proyectos en los que trabajan juntos ni tampoco ha disminuido la calidad de los papeles que interpretan, al contrario, la química y entendimiento del otro que tienen en la vida real ha sumado.

Por esto ‘El extraño retorno de Diana Salazar’ es una gran oportunidad para ambos

Angelique Boyer La nueva telenovela de Angelique Boyer y Sebastián Rulli (Instagram)

La telenovela que estará disponible en Vix es una adaptación de la exitosa novela de 1988 que protagonizó Lucía Mendez junto a Jorge Martínez.

La historia gira en torno al amor prohibido de Leonor (Angelique Boyer) y Eduardo (Sebastián Rulli) en el siglo XVII. Ambos tienen un trágico final pues ella es acusada de brujería y condenada a morir en la hoguera. Sin embargo, veremos cómo más de cuatro siglos después, reencarnan en Diana y Mario quienes tienen vidas completamente diferentes pero sin explicarlo, terminan teniendo una conexión.

Angelique Boyer La nueva telenovela de Angelique Boyer y Sebastián Rulli (Instagram)

Conforme la historia avanza, se resolverá el misterio de si son almas destinadas a estar juntas en esta nueva vida o si volverán a repetir la tragedia por la eternidad.

Al elenco se suman Paola Toyos, Arap Bethke Ruben Sanz, Eduardo Victoria, Ivan Tamayo, Axel Alcántara y los primeros actores Mónica Dionne y Sergio Reynoso. La serie es dirigida por Luis Manzo y Pável Vázquez.