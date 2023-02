Sebastián Rulli reacciona a los éxitos de Angelique Boyer y nos enseña a no esperar menos

Angelique Boyer está de fiesta celebrando un nuevo éxito: su protagónico en la telenovela ‘El amor invencible’, de la mano del productor Juan Osorio.

La actriz de origen francés comparte créditos con Danilo Carrera, Lety Calderón, Marlene Favela, Guillermo García Cantú, Arcelia Ramírez, Víctor González y Gaby Platas.

Ésta será la primera vez que veremos a Angelique dar vida a una madre, lo que ha elevado la emoción en los fans.

Para la actriz, el personaje de Leona ha sido uno de los retos más grandes. “No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer en la presentación oficial, según People.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, reconoció la actriz. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”.

La telenovela entró en el lugar de Cabo y el primer episodio fue muy bien recibido por la audiencia, destacando la gran actuación de Angelique y por supuesto, su belleza.

Sebastián Rulli reacciona al éxito de Angelique

La actriz sin duda tiene todo un séquito de fans pero el número uno siempre será su novio, Sebastián Rulli.

Sebastián Rulli Instagram

El actor recurrió a sus redes sociales para publicar una sutil pero significativa felicitación para su novia. Y es que si algo es bien sabido es que siempre están el uno para el otro, celebrando sus éxitos.

En las publicaciones que ha compartido la actriz sobre el estreno de la novela, Rulli ha reaccionado con gran emoción: “Éxitooooo mi cieloooo!! Vuela alto y brilla como la estrella que eres”, se lee. También aprovechó para felicitar a la producción detrás del proyecto.

Sebastián Rulli Instagram

Sebastián Rulli Instagram

Hace unos días, en vísperas del estreno de ‘El amor invencible’, el actor compartió un mensaje para su amada: “Todo lo construido con amor y llevado con amistad tiene el mismo camino y destino … FELICIDAD!!”Nos amamos y los amamos”.

Sebastián y Angelique han dado las mejores lecciones de una relación sana

Con frecuencia nos dicen que nuestra vida en pareja debe ser de cierta forma para que alcancemos la plenitud sin embargo cada quien vive su propia historia y cada quien va a su ritmo.

Lo que es una prioridad para una pareja, para otra no lo es y Angelique Boyer y Sebastián Rulli han dado las lecciones más valiosas sobre una relación sana.

Los actores llevan 8 años como pareja y aunque no hay planes de boda a la vista, han demostrado que hay muchos otros factores que hacen que su relación sea una de las más sólidas del espectáculo.

Aunque constantemente son cuestionados sobre por qué no quieren dar ese paso, no hacen caso a las críticas pues se mantienen firmes con sus convicciones. Para ellos, un papel no es la prueba definitiva de su amor sino el trabajo que hacen todos los días para construir su relación. Además del amor y el respeto, el celebrar los éxitos del otro y el impulsarse a superarse son clave y con ello nos recuerdan que no debemos esperar menos.