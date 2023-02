Angelique Boyer reaparece en nueva novela y fans señalan que “envejeció” a sus 34 años

Angelique Boyer se ha ganado el cariño del público con su carisma y belleza que la llevaron a protagonizar telenovelas como Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. También sorprendió con su participación en Imperio de mentiras, adaptación de la serie turca Kara Para Aşk y con Vencer el pasado, al lado de Érika Buenfil.

La actriz ha tenido una buena racha con proyectos importantes para la pantalla chica y después de un breve descanso, está lista para volver con un nuevo proyecto.

Se trata de la telenovela El amor invencible, la cual protagonizará al lado de Danilo Carrera y que se estrenará este lunes 20 de febrero en el horario que dejará Cabo.

Este jueves se llevó a cabo el preestreno de la novela con todo el elenco y la actriz fue una de las más esperadas.

Angelique Boyer impactó con su nuevo look

Con la elegancia y porte que la caracterizan, Boyer optó por un vestido blanco corto ceñido al cuerpo con una abertura en el lado de la pierna izquierda. Además optó por unos zapatos de punta plateados y aretes largos en cascada.

La protagonista de la nueva telenovela llevó su cabello con volumen y con ondas playeras, algo con lo que salió de su zona de confort pues suele llevarlo en tonos más oscuros y lacio. Para rematar, Angelique usó un labial rojo intenso con el que dio volúmen a sus labios. Eso sí, para algunos este look no fue el más favorecedor.

Critican a Angelique por verse mayor a sus 34 años

Los videos del evento especial circularon en redes sociales, dividiendo opiniones entre quienes expresaron lo bien que se veía Angelique y quienes señalaron que “ya se ve vieja”.

“Se ve súper mayor”. “Rulli le pasó todos los años”. “Ya envejeció mucho”. “Los años no perdonan”. “Ya se ve vieja”. “Envejeció!!”. “¿Cuántos años tendrá ya?”. “El personaje es de más mayor por eso se ve así”. “Ese tono no le queda, la hace ver mayor”, expresaron internautas.

Aunque por supuesto, también hubo quien salió en su defensa, alegando que ella siempre ha sido una mujer muy guapa y que nadie debería estar señalando su aspecto.

Angelique tiene 34 años y siempre ha sido una mujer auténtica que inspira a sus fans con su estilo de vida saludable y libre de escándalos.

Un personaje diferente

Este nuevo proyecto de Angelique será producido por Juan Osorio y contará una historia llena de amor, pasión y venganza que promete mantener a la audiencia pegada a la pantalla. Al elenco se sumarán Lety Calderón, Marlene Favela, Guillermo García Cantú, Arcelia Ramírez, Víctor González y Gaby Platas.

Para la actriz, el personaje de Leona ha sido uno de los retos más grandes. “No estamos acostumbrados a ver a una protagonista como Leona Bravo, generalmente siempre suele ser víctima y aquí es todo menos víctima”, destacó Boyer en la presentación oficial, según People.

“Leona es el personaje más mamá que me ha tocado interpretar”, reconoció la actriz. “Ayer que viví esta experiencia me conmoví muchísimo de lo que me provocó, de lo que sentí, de lo que me pasó y estoy muy emocionada por tocar esas fibras y conocer a una mujer con tantas agallas”.