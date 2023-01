¿Será verdad? Sebastián Rulli responde con una broma sobre supuesto embarazo de Angelique Boyer

Desde que Sebastián Rulli y Angelique Boyer comenzaron su relación, solamente ha sabido disfrutarse el uno del otro y compartir gratos momentos juntos. Pero al parecer, muchos solamente están en expectativa de saber si en algún momento, la pareja estará dando la sorpresa de un nuevo integrante.

Los actores llevan ocho años de relación. Un tiempo en el que han podido compartir, crecer como personas y como enamorados. Ambos consideran que no ha sido necesario llegar al altar para ser felices y que dentro de sus planes no está tener hijos por ahora. Sin embargo, el rumor es cada vez más fuerte. A la actriz se le ha visto con una “pancita” que aunque muy pequeña, ha creado muchos rumores en los seguidores de estos tortolitos.

En el programa ‘Hoy Día’, entrevistaron al codiciado actor Rulli y lo abordaron en relación al supuesto embarazo, cosa que le causó mucha gracia ya respondió riendo: “No, yo creo que la vieron de atrás jajajaja”, agregó.

¿Han llegado a tener el deseo de buscar a un hijo?

Desde que Sebastián Rulli inició su relación con Angelique, ha salido a la luz constantemente la misma interrogante si tener o no un hijo, pero la duda no surge de ellos sino más bien de sus fans. Para ello el actor volvió a responder manteniendo la misma posición: “Estamos muy enamorados, muy felices y de verdad que no necesitamos eso ni lo estamos buscando, yo creo que no hace falta eso para ser felices”, Agregó el argentino de nacimiento.

Algunos seguidores escribieron: “Buena decisión”, “Que linda pareja espero que duren mucho tiempo juntos lleno de bendición de amor y respeto”, “Ay no... Ya dejen a esta pareja en paz”, “Ellos están felices así. Ya deben estar aburridos de siempre las mismas preguntas... Buena respuesta de Sebastián”, agregaron los internautas.