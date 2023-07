Ni boda ni hijos: Angelique Boyer rompe patrones de mujeres de 35 años y manda poderoso mensaje

Angelique Boyer se ha convertido en una de las figuras favoritas de la pantalla chica mexicana por su carisma y belleza. La actriz de origen francés se ganó el cariño del público tras protagonizar telenovelas como Teresa, Abismo de pasión, Lo que la vida me robó y Tres veces Ana. También sorprendió con su participación en Imperio de mentiras, adaptación de la serie turca Kara Para Aşk y con Vencer el pasado, al lado de Érika Buenfil.

Recientemente finalizó El amor invencible, telenovela en la que interpretó a un personaje “poco convencional” que lucha por sus hijos sin ponerse como una víctima. Esto emocionó a los fanáticos pues además de que la vieron vestida de novia una vez más, tuvo la oportunidad de explorar la maternidad. Eso sí, Angelique se mantiene firme con sus convicciones, siendo una inspiración para las mujeres de alma libre.

Este 4 de julio Angelique cumplió 35 años de edad y para festejarlo, envió un poderoso mensaje con el que dejó claro que no está para cumplir expectativas ajenas.

Angelique Boyer La actriz celebró 35 años de vida, agardeciendo a sus seres queridos (Instagram)

“Y de repente 35. Más fuerte. Más segura. Más valiente. Más decidida. Más humana menos perfecta, más feliz. Gracias por el amor que me dan, por acompañarme en el camino de esta vida. Por todo lo aprendido y desaprendido. Por ver a mi familia sonreír y en paz, por los atardeceres en la playa, por las risas de mis amigos. Por la bienvenida de mi perro. Los reencuentros que dan vida. Ver crecer a mis sobrinos, pasar un día entero entre tus brazos amor sentir en ellos mi hogar, leer un libro. Caminar por la playa. La brisa del mar”.

En su dedicatoria la atriz señaló a sus sobrinos, dando a entender que no necesita hijos propios a quienes darles ese amor de madre. Sin embargo, en redes sociales internautas siguen presionándola para tenerlos y no han faltado quienes le mencionan que “se está haciendo tarde”.

Angelique Boyer La protagonista de 'Teresa' ha demostrado que no necesita luchar para cumplir expectativas ajenas (Instagram)

Angelique Boyer está rompiendo patrones a sus 35 años

La protagonista de Teresa no se deja llevar por lo que dicen terceros pues la maternidad no es una prioridad para ella y lo ha declarado en varias ocasiones. Eso sí, ha dejado claro que respeta las decisiones de otras mujeres y que no descarta del todo tener hijos en algún momento.

Angelique también ha roto estereotipos respecto a las madrastras pues ha forjado una estrecha relación con el hijo de Sebastián Rulli. El actor mismo ha expresado lo agradecido que está con ella por preocuparse por Santiago. “Angie es encantadora conmigo, con él y con todo el mundo”, aseguró el actor en una entrevista. “Ella siempre está dispuesta a que la que la gente que está a su alrededor esté a gusto y Santi se siente muy bien con ella”.

Angelique Boyer Sin hijos ni boda pero viviendo plena y feliz

Sebastián Rulli celebra la vida de Angelique Boyer

Sebastián Rulli no perdió la oportunidad de dedicarle unas palabras a su amada llenas de admiración por todo lo que es y ha logrado en estos 35 años de vida.

“Mis palabras quedan pequeñas ante el infinito amor que siento por ti @angeliqueboyer .En este día tan especial, celebro tu valiosa Vida.Eres mi compañera, mi confidente y mi inspiración diaria. Tu sonrisa ilumina mi mundo y cada paso que das deja una huella imborrable en mi corazón. En este cumpleaños, deseo que la alegría te acompañe en cada instante, que la paz envuelva tus días y que el amor florezca eternamente entre nosotros. En cada vela que ilumina tu pastel, quiero que encuentres un deseo convertido en realidad. Que cada uno de tus sueños más profundos se cumpla. Que te rodees de personas que te aman y valoran como lo hago yo, porque eres un ser maravilloso y mereces todo lo mejor”, se lee en una parte.

Ni hijos ni boda, Sebastián Rulli y Angelique son felices siguiendo sus propias reglas

Boyer ha estado con Sebastián Rulli desde hace 8 años, formando una de las relaciones más estables del espectáculo. En repetidas ocasiones ha sido cuestionada sobre por qué no se ha casado, a lo que ella ha respondido que no considera que un papel valide su amor.

“Una relación no está basada en un papel, ni una iglesia, está basada en el amor, y si hay esa confianza y ese respeto, todo puede perdurar”, dijo en una entrevista.

La pareja nos ha enseñado que el amor no depende de lo que la sociedad establece sino de la admiración y respeto mutuo, así como el compartir objetivos y metas a futuro en común.